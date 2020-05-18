慰勉防疫醫護人員　中華醫大師生自製養生馬芬米穀蛋糕贈台南市醫

▲中華醫事科技大學向醫護人員致敬，由曾信超校長（前排右四）帶領師生團隊贈送台南市醫養生馬芬米穀蛋糕，由院長蔡良敏（前排左五）率醫護主管代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠病毒肺炎防疫工作幸賴第一線醫護人員辛勞，讓台灣打出漂亮成績單，中華醫事科技大學，特地由師生自製養生馬芬米穀蛋糕，18日上午由校長曾信超帶領師生，親自送蛋糕到台南市立醫院，由院長蔡良敏和護理部主任洪秋霞等人代表接受，蔡良敏院長感謝華醫師生送蛋糕的貼心溫情，為醫護人員帶來鼓舞力量。

連續幾天國內COVID-19新冠病毒肺炎零確診病例，醫護人員稍可鬆口氣，中華醫大與台南市立醫院訂有校院策略聯盟的深厚情誼，為感謝醫護人員防疫期間的辛勞，中華醫大校方特地由食品營養系挑選設計食材、餐旅管理系黃裕文老師指導的金牌廚藝團隊負責製作，自製紅麴核桃蔓越莓及紫薯松子香甜橙兩款口味的養生馬芬米穀蛋糕，贈送台南市立醫院的醫護人員。此次選用的食材兼具低熱量及養生舒壓，期達到「醫食同源」，讓醫護人員吃在嘴裡、暖在心裏。

華醫送蛋糕向醫護人員致敬活動由曾信超校長帶隊，偕同副校長兼主秘孫逸民、民生學院院長劉保文、食營系系主任洪千雅、餐旅系系主任林士民以及黃裕文教授帶領的金牌廚藝團隊，親自將加班趕製才出爐的300份共600個馬芬米穀蛋糕，送到台南市立醫院，由院長蔡良敏、副院長鍾國謀、護理部主任洪秋霞、急診部主任蘇世揚及管理部主任王昭庸等代表院方接受。

曾信超校長表示，新冠病毒肺炎爆發以來，醫護人員配合政府防疫工作不眠不休、堅守崗位守護國人的健康，讓台灣在這次的防疫工作交出漂亮的成績單，值得尊敬。中華醫大是醫事護理人才培育的重點學校，和台南市立醫院又簽署校院結盟、情誼深厚，為了向在第一線服務的醫護人員表達敬意並慰勉辛勞，特地以養生蛋糕相贈，希望給大家加油打氣的同時，也能趁著疫情稍見緩和，喘口氣品嘗美味的蛋糕。

蔡良敏院長代表院方向中華醫大表達感謝，得知蛋糕是食營系和餐旅系師生合作、精心調配製作，兼具養生與美味，這份貼心溫情令人窩心感動，相信也會為醫護人員帶來鼓舞的力量。

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