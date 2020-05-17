黃偉哲視察古蹟防疫作為　林百貨磨石子地板精準呈現社交安全距離

▲台南市長黃偉哲率領防疫團隊視察古蹟林百貨各項防疫作為及公共安全維護措施，期勉各古蹟委外單位與市府攜手抗疫，讓參觀者安心走訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲17日率領防疫團隊視察古蹟林百貨各項防疫作為及公共安全維護措施，感謝委外單位用心部署百貨防疫工作，並期勉各古蹟委外單位與市府攜手抗疫，守護古蹟安全的同時也讓參觀者安心走訪。





黃偉哲市長表示，林百貨連結了台灣的前世今生，是許多台南人的共同回憶，期待在防疫期間過後，這樣的文化資產百貨能成為防疫健康遊的首選，林百貨是台南文化界的領頭羊，期待交通部即將推動的防疫健康遊及未來台南所有的文化之旅，大家都能在林百貨相見。



林百貨於2014年重新開幕時，對於建物修復進行深入考究，其中又以磨石子地板為館內重要的特色之一，館內甚至完整保留了兩處當年不同工法的磨石子地板，而其他破損嚴重的地面也以相同的設計，復刻當年林百貨紅綠交錯的磨石子地板樣貌，更加入金屬壓條讓地面更具現代化設計質感，而50╳50公分的金屬壓條也恰巧成為這波疫情中最好量測室內安全社交距離的工具，三格地板的長度，剛好精準符合中央流行疫情指揮中心所公告的室內1.5公尺社交距離。





黃偉哲市長視察古蹟之餘不忘行銷台南在地農特產品，與大鋤花間創辦人，即現任東山咖啡產業發展協進會理事長郭雅聰一起手沖2018東山冠軍咖啡，市議員沈震東、蔡筱薇、李啟維也一同參與品咖啡，搭配東山龍眼花茶、林百貨限定燒餅鳳梨酥、林椪餅、林百貨果乾、米香等在地古早味零食，展現府城古都文化與美食的美妙結合。

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