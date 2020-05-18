影／接受譚德塞邀請　習近平將在WHA開幕式致詞

記者曾俊豪／綜合報導

中國外交部發言人華春瑩18日下午宣布，應世界衛生組織總幹事譚德塞邀請，中國國家主席習近平將在第73屆世界衛生大會視訊會議開幕式上致詞。值得注意的是，儘管多國聲援台灣出席世界衛生大會，但衛福部部長陳時中下午仍宣布，目前都沒有收到邀請函。他表示，已經向WHO提出抗議函。

▲中國國家主席習近平將在WHA視訊會議上致詞。（圖／路透社）

世界衛生大會（WHA）將在台灣下午6時以視訊方式舉行。衛福部部長陳時中坦言，目前都沒有收到邀請函，我們已經努力到最後一刻，但目前看似沒有機會了，所以要對這樣的情形表達遺憾和不滿，已經向WHO提出抗議函。

陳時中強調，希望WHO可以堅守中立立場，不受政治干擾，全球健康權應該是平等的，台灣很願意提出協助，願意關注全球人的健康，這次沒辦法參與大會，和大家分享新冠肺炎防疫，相當遺憾。

事實上，台灣此次防堵新冠肺炎成果受到國際矚目，也因此，國際社會已比往年更加力挺台灣與會。美國、加拿大及6個主要盟國日前就致函世界衛生組織（WHO），點出台灣被排除在外的情況在疫情爆發後造成嚴重的公衛問題。

▲世界衛生組織成為中美角力的新戰場。（圖／路透社）

《加拿大通訊社》取得這封信函的草稿，文中美國、加拿大、澳洲、法國、德國、紐西蘭、英國及日本向WHO秘書長譚德塞傳達嚴厲的訊息，呼籲允許台灣以觀察員身分參加這場重要會議，同時要求WHO別再玩弄政治。上述8國駐日內瓦外交官7日與另2名WHO高級官員舉行會議時，也口頭提出這項要求。

此外，有報導指出，面對多國要求WHO秘書長譚德塞邀請台灣與會的巨大壓力，譚德塞15日突然決定委託WHA委員會予以研究。不過，吳釗燮下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，這次實際的會議演變，實際上這次WHO委員會並沒有開會，所以這個報導並不確實。

中國外交部發言人華春瑩宣布，習近平將在世衛大會視訊會議致詞，也無疑是對台灣爭取與會失敗下的當頭棒喝，其致詞內容除了強調中國的防疫成果、與世界共享防疫資訊外，是否涉及「一個中國原則」也勢必引起關注。



▲台灣將再次缺席今年世衛大會。（圖／ETtoday攝影中心）