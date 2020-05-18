Galaxy A21s正式推出！　搭載4鏡頭、5000mAh電池及Exynos 850處理器

▲Galaxy A21s。（圖／9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

三星在官網正式推出最新的平價手機Galaxy A21s，配備6.5吋HD+ Infinity-O顯示器，螢幕比例20:9，像素為720x1600，外觀機殼採用光暈設計，共有黑、白、藍和紅四款顏色。A21s將於6月19日在部分地區開始發售，但目前定價尚未透露。

在規格方面，搭載Exynos 850處理器，有3／4／6 GB RAM以及32／64 GB儲存空間，還可以透過microSD卡擴充儲存空間，最大可擴增至512GB。

在相機方面，背面搭載一組四鏡頭組，包含4800萬像素的主鏡頭、800萬像素的廣角鏡頭、200萬像素的深度感測鏡頭和200萬像素的微距鏡頭；前置穿孔鏡頭則具備1300萬像素。

另外，Galaxy A21s將配備5,000mAh的電池，提供相當長的續航時間，且支援15W的快速充電。指紋識別設置於背部的感測器，且三星確認A21s搭載臉部識別功能。

綜觀第一季的其他平價手機，從許多方面來看，A21s無疑是一款亮眼的選擇。

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