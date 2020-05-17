　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辯轉彎下腰撿手機自撞整輛車側翻　警一聞有酒味駕駛超標送辦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男子酒駕路口轉彎竟下腰撿手機，當場自撞翻車。（圖／民眾提供）

▲男子酒駕路口轉彎竟下腰撿手機，當場自撞翻車。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

黃姓男子17日凌晨跟朋友喝酒作樂後，開車到五權西路要右轉時，發現手機掉在腳踏墊，竟不顧危險彎腰撿拾，結果車撞分隔島翻車。黃男雖幸運只受輕傷，卻被警方發現他酒駕且酒測超標，警詢遭後依公共危險罪嫌送辦。

第一警分局民權派出所今天凌晨4點左右獲報，西區五權西路一段發生一起交通事故。員警立刻趕到現場，發現現場一輛TOYOTA小客車翻車，側翻在馬路上，開車的45歲黃姓男子只受到輕微擦傷，經救護車到場協助包紮無大礙。員警嗅聞到黃男身上有酒味，懷疑酒駕，立刻進行酒測，發現已達公共危險標準。

▲▼男子酒駕路口轉彎竟下腰撿手機，當場自撞翻車。（圖／民眾提供）

▲小客車側翻在馬路上，駕駛幸運只有輕傷。（圖／民眾提供）

黃男辯稱，他跟朋友相約飲酒後，開車走五權路要右轉五權西路往五權西一街，因為手機掉落在腳踏墊上，他彎腰試著要撿手機，結果就撞上左方分隔島及路燈桿，車就翻了。

警方表示，黃男酒駕肇事，將依公共危險罪嫌送辦。也呼籲駕駛人「喝酒不開車」，若有飲酒請記得搭乘計程車及代駕，以策安全。若同行乘客未勸阻酒駕，最高可罰3千元。若使用或撿拾手機應先停路邊，希望民眾注意配合，不可輕易以身試法。

年輕好簡單～～


【更多新聞】

正妹搭輕航機要繫「4點式安全帶」　台中飛行教官趁機「摸2點」…判拘役

同居女友懷他的孩子　男疑戴綠帽竟持菜刀恐嚇：把手砍掉看你怎樣約炮

轉彎自撞駕駛棄車「神秘消失」　他17小時後現身：回家睡覺去...酒測零

ET快訊
媽明天出殯…俞家肉粽老闆店門前撞死人！重機騎士家屬悲訴：剎車
吳宗憲：給辛龍最後通牒！　喊話「帶霓霓來探班」凌晨1小時通話
豪儲51萬換21次壞壞！才用2次就「肛門開刀」　剩48萬全被
快訊／俞家肉粽老闆「疑店門前迴轉」！重機騎士遭撞慘死　殘骸噴
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

媽媽明天出殯…俞家肉粽老闆店門前撞死人！火刃騎士家屬悲訴：剎車機會都沒有

助「伊拉克將軍」遠離戰火來台成家　熟女網戀1年匯百萬險挨詐

剛領9片就被搶…桃園男瞎掰「口罩別露白」！　警揪造謠秒開罰6000

快訊／俞家肉粽老闆「疑店門前迴轉」！重機騎士遭撞慘死　殘骸噴飛滿地

疫情景氣差兄弟改營天九賭場…離警局僅50公尺還買通保全　攬客狂撈百萬

花蓮深山見車不見人！地主巡視工寮　驚見水電工陳屍蓄水池嚇傻…衝下山報警

雜貨店賭「象棋麻將」...警衝入他竟休克險沒命　家屬怒控執法過當

快訊／基隆小六男童才跟家人說要買東西　下秒從「16F頂樓」墜落不治　

辯轉彎下腰撿手機自撞整輛車側翻　警一聞有酒味駕駛超標送辦

酒駕男測出0.31辯「剛用漱口水」　控警沒給清水要國賠150萬…慘被打腫臉

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

捷運內拒戴口罩！女腦羞揮拳 保全眼鏡噴飛...隱忍任毆3分鐘

87.7%民眾贊成發現金！　國民黨團主張全民普發6000元

台中妹清晨喝ㄎ一ㄤ亂奔馬路警攔　她撂英文喊3次「哩咪爾味」

國中會考首例！新北考生蓄意惡搞　不戴口罩還趴睡...數學科0分計算

指揮中心推「防疫新生活」運動 陳時中吃滷肉飯親身示範！

媽媽明天出殯…俞家肉粽老闆店門前撞死人！火刃騎士家屬悲訴：剎車機會都沒有

助「伊拉克將軍」遠離戰火來台成家　熟女網戀1年匯百萬險挨詐

剛領9片就被搶…桃園男瞎掰「口罩別露白」！　警揪造謠秒開罰6000

快訊／俞家肉粽老闆「疑店門前迴轉」！重機騎士遭撞慘死　殘骸噴飛滿地

疫情景氣差兄弟改營天九賭場…離警局僅50公尺還買通保全　攬客狂撈百萬

花蓮深山見車不見人！地主巡視工寮　驚見水電工陳屍蓄水池嚇傻…衝下山報警

雜貨店賭「象棋麻將」...警衝入他竟休克險沒命　家屬怒控執法過當

快訊／基隆小六男童才跟家人說要買東西　下秒從「16F頂樓」墜落不治　

辯轉彎下腰撿手機自撞整輛車側翻　警一聞有酒味駕駛超標送辦

酒駕男測出0.31辯「剛用漱口水」　控警沒給清水要國賠150萬…慘被打腫臉

前女團成員在家偷情！　老公目睹「激戰小王畫面」崩潰…7年後反擊「超兇新歡曝」

零食消失太快？媽抓包「2毛賊」犯案　網笑：阿金偷笑太明顯

中國駐以色列大使杜偉陳屍官邸　當地警方展開調查

印尼失業人口升至700萬！　首都設10台白米提款機救急

《青春有你2》DEMO帶是CL唱的！　2NE1粉絲爆哭

貓孫洗澡「咧嘴尬笑」美容師讚爆！　阿公曝：牠在家長這樣

媽媽明天出殯…俞家肉粽老闆店門前撞死人！火刃騎士家屬悲訴：剎車機會都沒有

零息時代　小資族的福音！數位存款帳戶活存續拚高利　最高2%

蚊子妹吸血中！達人看準「翹後腳時機」活捉　曝成功率90%：這時最沒戒心

HONDA「33年高性能重機」復活計畫！VFR750R翻新＆零件服務啟動

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

即／疑遭雷擊！台中男倒臥大坑山步道

即／俞家肉粽老闆　撞死重機騎士

3歲小男孩和阿嬤逛大賣場　不見

即／基隆小六男童從「16F頂樓」墜落不治

新北男硬上女網友　結果一次就中

即／南機場夜市巷弄驚見男屍！「臟器外露」倒血泊

21歲女大生南投墜谷亡　家屬接電話崩潰

嫩妹遭囚禁貨櫃屋凌辱4天

纏綿應召女…他預付金用2次就肛門開刀！錢討不回崩潰

騎士撞電桿自摔　水泥車輾胸慘死

即／21歲女大生跌落820林道身亡

慣犯8次酒駕被抓　喝茫堅持騎車

帶2山友登雪山！領隊突然倒下斷氣　急施CPR仍救不回

拋妻棄子40年！翁聲討扶養費遭駁回

更多熱門

相關新聞

控警違法要國賠150萬！酒駕男慘被打臉

控警違法要國賠150萬！酒駕男慘被打臉

基隆一名童姓男子因酒駕遭判刑，卻以「當時有使用漱口水」警方卻沒讓他先漱口、攔檢過程有違法為由，認為訴訟權、工作權、生存權受損，請求國賠150萬元。日前基隆地院審理結果出爐，法官查明狀況後，確認無違法之處，判童男敗訴，全案仍可上訴。

轉彎自撞駕駛神秘消失　17小時後現身：回家睡覺去

轉彎自撞駕駛神秘消失　17小時後現身：回家睡覺去

慣犯8次酒駕被抓　喝茫堅持騎車

慣犯8次酒駕被抓　喝茫堅持騎車

騎士撞電桿自摔　水泥車輾胸慘死

騎士撞電桿自摔　水泥車輾胸慘死

聯結車司機邊開車邊看單　釀1死6傷

聯結車司機邊開車邊看單　釀1死6傷

關鍵字：

酒駕車禍自撞分隔島第一分局手機

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

好市多名牌拖鞋675元！網曝驚天秘密：會吐

琵琶鼠曬到變魚乾　喝一口水復活

雷／《夫婦》大結局腥夫超悲下場出爐

北韓撤下中央廣場「金日成、金正日」肖像！

即／黃蜂大轉彎滑過　暴風圈侵襲率曝

即／疑遭雷擊！台中男倒臥大坑山步道

米可白嫁尾牙大王6年爆分居　秒答：我還跟4條狗一起住

陳時中曝要調漲健保費

糖比蛋還可怕！害膽固醇飆高「4食物是元兇」

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

租屋女「鞋子被做記號」！比對摩斯密碼毛炸

洛杉磯傳多起爆炸聲　數棟建物起火

獨／愷樂爆有上海富商男友「今年已論及婚嫁」！　好友小蜜桃牽線當紅娘

最強最久梅雨滯留鋒面影響全台8天　防致災性大量降雨

更多

最夯影音

更多
掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著
罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面