辯轉彎下腰撿手機自撞整輛車側翻　警一聞有酒味駕駛超標送辦

▲男子酒駕路口轉彎竟下腰撿手機，當場自撞翻車。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

黃姓男子17日凌晨跟朋友喝酒作樂後，開車到五權西路要右轉時，發現手機掉在腳踏墊，竟不顧危險彎腰撿拾，結果車撞分隔島翻車。黃男雖幸運只受輕傷，卻被警方發現他酒駕且酒測超標，警詢遭後依公共危險罪嫌送辦。

第一警分局民權派出所今天凌晨4點左右獲報，西區五權西路一段發生一起交通事故。員警立刻趕到現場，發現現場一輛TOYOTA小客車翻車，側翻在馬路上，開車的45歲黃姓男子只受到輕微擦傷，經救護車到場協助包紮無大礙。員警嗅聞到黃男身上有酒味，懷疑酒駕，立刻進行酒測，發現已達公共危險標準。

▲小客車側翻在馬路上，駕駛幸運只有輕傷。（圖／民眾提供）

黃男辯稱，他跟朋友相約飲酒後，開車走五權路要右轉五權西路往五權西一街，因為手機掉落在腳踏墊上，他彎腰試著要撿手機，結果就撞上左方分隔島及路燈桿，車就翻了。

警方表示，黃男酒駕肇事，將依公共危險罪嫌送辦。也呼籲駕駛人「喝酒不開車」，若有飲酒請記得搭乘計程車及代駕，以策安全。若同行乘客未勸阻酒駕，最高可罰3千元。若使用或撿拾手機應先停路邊，希望民眾注意配合，不可輕易以身試法。

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