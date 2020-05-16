iPhone落水8個月　找回後還能開機使用！定位系統記錄「漂流記」

▲手機定位還記錄著漂流過程。（圖／翻攝自網易新聞）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸一名周姓男子去年（2019年）9月到烏江划獨木舟，一邊划船一邊用手機拍照，裝在防水袋的iPhone手機不小心就掉入江裡。如今，8個月過後男子突然接到一通陌生電話，詢問他「是不是在烏江掉了一隻手機？」最神奇的是，手機竟然還可以正常開機，定位還留有「烏江漂流」的路程。

綜合陸媒報導，周姓男子去年9月跟朋友到烏江攝影，在划獨木舟時發現烏江的水特別清澈，看見魚便伸手去抓，手機不小心滑落江裡，等到船靠岸時，他才發現手機不見了。身為潛水員的周男表示，上岸的時後才發現手機不見，了解烏江的水流湍急，手機可能直接被沖到下游，如果知道掉在哪裡就會去撈，可是烏江這麼大，根本不知道從何開始找起。

事後，周男立刻補辦一張新的電話卡，依舊使用著原本的電話，沒想到今年5月4日有陌生號碼來電，對方表示，在烏江撿到一隻手機。起初，周男以為是詐騙集團，後來才猛然想起，去年自己在烏江掉手機的事情。幾天後，周男就收到對方寄來的手機，檢查後發現，手機完好無缺，還可以正常開機使用，裡面的資料都還在，定位系統也記錄著手機的「烏江漂流記」。

▲周男和朋友到烏江划船。（圖／翻攝自網易新聞）

周男感動表示，能找回手機真的很神奇，「當時因為在水邊玩樂，所以買了防水袋裝手機，而且平時有在手機裡塞名片的習慣，對方就是透過名片聯繫上我的」；撿到手機的好心人是一名漁名，熱心助人還很豪爽，為了寄手機，特別從村莊跑到鎮上，寄了最快速到達的快遞，「對方沒有開口提出任何要求，就連運費都沒有跟我要」。

事情曝光之後，網友留言表示，「這是什麼防水袋？哪兒買的！」、「確定不是防水袋廣告嗎？」、「防水袋快給我個鏈接」，對此周男回覆，只是一般最普通的防水袋而已。也有人羨慕周男遇到好心人，「同款手機袋雖好，但同款好人卻不好找」、「還是有很多滿懷善意的人，真好！」