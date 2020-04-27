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爆料三星下款Galaxy A21s！　5000mAh電量搭高解析大螢幕

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▲▼三星手機,Samsung。（圖／取自Gizchina）

▲三星下一代新機A20s規格開始出現爆料。（圖／取自Gizchina）

記者謝仁傑／綜合報導

三星由於去年 Galaxy A和M 系列產品交出亮眼成績，再度展現其中階手機的市場影響力。去年4月推出的 Galaxy A20 系列，具有更大的螢幕和額外的鏡頭；現在三星將發佈新款的「Galaxy A21s」手機，且網路上已經可以看到爆料達人透露新機規格的資訊。

根據爆料達人 Sudhanshu Ambhore 在個人Twitter上分享的資訊，新款中階手機具有高螢幕解析度的6.55吋螢幕，比 A20 更大；背面搭載由 4800萬／800萬／200 萬像素組成的三鏡頭相機，手機內有3GB RAM和64GB內存容量，且與其他 Galaxy 手機一樣，A21s 也支援外接microSD卡。

此外，A21s 擁有5,000mAh的大容量電池，不過不支援快速充電，同樣使用micro USB接口；其他功能包括後置指紋感測器、3.5mm耳機孔、藍牙5.0。不過可惜的是，此篇爆料中並沒有透露關於 A21 晶片組的訊息。

Sudhanshu Ambhore 也透露，Galaxy A21s 將會有黑、藍和白三種顏色。


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