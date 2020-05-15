號稱史上最強iPad Pro開賣　電信三雄資費、優惠方案一次看！

▲全新iPad Pro 15日起陸續開賣。（圖／台哥大提供）

記者余弦妙／台北報導

號稱蘋果史上最強平板的iPad Pro今（15）日起陸續開賣，各大電信公司也陸續公布相關資費方案與優惠。

中華電信指出，即日起陸續在全台500多處指定iPad銷售服務據點開賣，新一代iPad Pro共有11吋、12.9吋兩種尺寸及銀色、太空灰色，可選擇128GB、256GB、512GB、1TB等容量，搭配中華電信大4G購機方案月繳1,399元(36個月租期)，全新iPad Pro 11吋(Wi-Fi) 128G只要11,790元，加上行動VIP最高再折5,000元，即享6,790元專案優惠價，並享行動上網吃到飽、最大網內免費講、Hami書城月讀包前3個月(原價447元)。

遠傳電信則是推出，搭配遠傳絕配平板月付1399方案，11吋iPad Pro(128GB/WiFI)只要9,990元，立即享受遠傳優質網路上網吃到飽，還能加碼獲贈1,500元的friDay購物金，搭配遠銀、台新及玉山銀行指定信用卡，購機還可再折1000元，拿iPad舊機來遠傳購買新機，最高還可享萬元折扣，等於0元就能入手最新iPad Pro，同時加價購原廠Apple Pencil 享9折優惠，包膜也只要950元(市價1,200元)。

台灣大哥大則是祭出，即日起在全台myfone門市、官網及momo購物網、myfone購物陸續開賣新一代iPad Pro，共有11吋、12.9吋兩種尺寸及128GB、256GB兩種容量，搭配台灣大哥大4G飆速專案月付1,399元、綁約36個月，iPad Pro 11吋Wi-Fi版128GB專案價9,900元，再享上網吃到飽與網內通話免費，網外加碼送1,200分鐘通話費，攜碼、續約老客戶、VIP再享免預繳。

另外，在台灣大哥大直營門市購買配件商品，同筆消費每滿1,000元可現折當次消費金額100元、滿3,000元現折300元、最高滿5,000元現折500元，原價7,990元的AirPods Pro折價後為7,490元；手工包膜服務消費發票滿1,000元可現折100元（不含代貼螢幕保護貼）。