全面退出VR？三星終止Samsung XR服務並下架app、刪除VR內容

▲三星宣佈終止Samsung XR業務。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

大約在2019年下旬，三星Gear VR全面停產，現在Samsung XR更進一步宣布將於9月30日完全終止服務，服務內容包括360度影音內容，三星還進一步從微軟和Oculus商店刪除Samsung VR Video APP，這意味著三星VR業務全面退出。

如同微軟、臉書、宏達電一樣，三星也算是早期投入開發VR產品的公司之一，針對VR生態系推出Gear VR穿戴式裝置、一體機、商用的Samsung 360 camera、面向消費者的還有Gear 360，為了整合Ouclus業務，三星還推出Samung XR平台。

記者印象最深刻的就是MWC 2016開展前，三星邀請Facebook 創辦人馬克·祖克伯（Mark Elliot Zuckerberg）一同參加發表會，現場還用了極具創意的360直播，在現場的觀眾掃描自己的badge還可以用AR的形式玩得到手機，聲量搞得非常大。MWC 2017年還更進一步宣示投資VR市場，擴大商務VR生態圈。

時隔不到兩年，VR發展遠遠跟不上AR，投資人信心大打折扣，三星宣佈關閉Gear VR工廠，現在又更進一步在Samsung XR官網宣布Web、行動平台跟穿戴裝置三大平台逐步暫停相關服務，用戶將無法在Samsung XR上上傳360度影片或從該服務購買影片。Samsung XR和Samsung VR Video終端也將無法使用。

並且從6月30日開始，安裝在現有VR穿戴裝置，像是Oculus Go，Oculus Quest和Oculus Rift上的Samsung VR Video應用也都將停止服務，Oculus Store當中的App也將下架。

官網也預告，2020年9月底，所有Samsung XR帳戶將被禁用和刪除。該公司還將永久刪除所有與帳戶相關的信息，包括已經上傳的所有影片。預計今年9月30日，Samsung VR影片也將在Gear VR、HMD Odyssey穿戴裝置上停用，Android平台上的Sansung XR應用也會停止服務，並且從Google Play、Galaxy Store下架。

在過去，三星在虛擬實境領域的投資是巨大的，這並不僅在韓國當地，包括北美、中國大陸都有開放所謂的新創扶持計畫。三星官方也在聲明當中指出，三星將繼續參與AR和VR生態圈的相關計畫，並將繼續發掘可大量生產的機會。至於Oculus方面目前還沒有相關說法，倒是在去年曾經說明會在未來推出更多AR、VR產品。

＊資料來源：Samsung XR