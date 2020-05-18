國5彭山隧道休旅車引擎突冒濃煙　3人驚險逃生！車陣綿延3公里

記者游芳男／宜蘭報導

國5彭山隧道南下側車道，17日下午有一休旅車引擎突冒濃煙，駕駛機警停車，車上3人驚險逃離，長隧道內車冒濃煙，也引起隧道內其他人一度都慌張走避，事故車幸未波及其他人車，而國九隊除暫時封閉內線車道，並由警消緊急搶救，事故於48分鐘後全線通行，但已造成南下大塞車3公里多。

▲警消灌救在國5彭山隧道引擎突冒濃煙休旅車，而車上3人是驚險逃離。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

國九隊表示，17日16時5分許接獲通報，國5號南下11.5公里處（彭山隧道內）發現有故障車，疑似車輛引擎溫度過高冒煙，立即指派線上巡邏車前往處置，並暫時封閉內線車道，及通知新北市消防局、坪林工務段調派消防車及警戒車進行搶救，並於16時53分排除事故，現場恢復全線通行。

事故發現時，王姓男駕駛發覺車輛有異狀並竄出濃濃白煙，立即將車輛停於內側車道下車查看，並報警尋求協助，警消趕抵後立刻拉水線撲救，所幸車體並未燃燒，駕駛及乘客共3人未有傷亡。

經初步調查本件未有碰撞其他車輛、護欄及交通設施，尚無交通事故之情事，疑似因車體機件溫度過高竄出白煙，詳細原因待消防局鑑定。

國九隊呼籲民眾在車輛上路前，應先行巡視五油（引擎機油、自排油、煞車油、方向機動力油、齒輪油）三水（冷卻水及電瓶液與雨刷精），確保無虞後始得上路，另特別呼籲行駛中若發現有濃煙竄出，應保持冷靜，將車輛停靠外路肩待援，以策安全。如遇車輛已起火燃燒應立即遠離並尋找適當位置躲避，保護自己與乘客的安全。

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