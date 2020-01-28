初四北返車潮爆發！國5北返車潮估塞15小時　車速持續40公里↓

▲初四12時15分國3北上175公里處發生2輛小客車追撞事故，回堵3公里。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

大年初四，春節連續假期第6日，國道下午出現不少壅塞路段，包括國1北向新竹至湖口、銅鑼至頭屋、台中至台中系統、西螺服務區至埔鹽系統；國3北向關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統等路段，截至今（28日）18時國道交通量為91.8百萬車公里。

另外，下午發生多起事故影響國道車流，12時15分國3北上175公里處發生2輛小客車追撞事故，導致車流回堵3公里，15時50分國3北上255公里再發生一起2輛自小客車追撞事故，導致車流回堵3公里，影響整體車流。

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▲初四15時50分國3北上255公里處，發生2輛自小客車追撞事故，車流回堵3公里。（圖／高公局提供）

而截至晚間19時為止，國5北上回堵路段長度分別為主線雪隧4.5公里，各入口排隊包括了頭城（台9）2公里、頭城（宜4）1.5公里、宜蘭0.5公里、羅東1.5公里、蘇澳1公里。換算成車行時間來看，走國5至南港系統的話從頭城（礁溪轉運站）出發約96分，從宜蘭（宜蘭河左岸）出發約152分。



高公局建議改走替代道路，如果從頭城（礁溪轉運站）經台9至坪林走國5到南港系統約105分，從頭城（礁溪轉運站）經台9至新店青潭約91分。

高公局表示幾個塞車路段，以北上來看，國1新竹系統-湖口路段會從14時30分開始一直到23時才趨緩，國3關西-大溪路段，塞車時間從15時一直到20時趨緩，國5北上從宜蘭-坪林路段早上9時就開始塞車，預計晚間23時才會趨緩。