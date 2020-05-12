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村長同意採礦…村民不同意　宜蘭中華村7/4罷免投票！156票定生死

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▲7/4將被罷免，宜蘭員山鄉中華村長許正東說，交由村民決定　。（圖／記者游芳男翻攝）

▲7/4將被罷免，宜蘭員山鄉中華村長許正東說，交由村民決定　。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣選委會12日審議員山鄉中華村村長許正東罷免案，決議7月4日投票，因全村選舉人為623人，若同意罷免多過不同意罷免，且同意票逹156票以上（623人之25％）將罷免過關，許正東表示，一切攤在陽光，交由村民決定。

宜縣選委會12日審議員山鄉中華村村長許正東罷免案成立，並決議7月4日上午8時至下午4時投票、開票，及另將函請被罷免人許正東於文到10日內向選委會提出答辯書。

許正東強調，他被抹黑太多了！另外，雖然會擔心罷免結果，但一切是攤在陽光下，交由村民決定。

中華村阮姓村民以在永侒採礦案中，許正東反而透過鄰長會議要和廠商談回饋相關事宜，實不適任村長職務，及在宜縣府的國土規畫公聽會中發表贊成永侒公司採礦的言論，來向宜蘭縣選委會提出罷免提議案。

縣選委會表示，第21屆員山鄉中華村長選舉原選舉區選舉人總數623人，法定連署人人數應為63人以上。罷免案所送連署人人數182人，經審查符合規定人數165人，不符合規定人數17人，已達法定連署人人數，依法應由縣選委會為罷免案成立之宣告。

縣選委會指出，罷免案7月4日投開票時，如果「嚴重特殊傳染性肺炎」的疫情仍未趨緩，防疫工作不會鬆懈，會讓所有投票人在安全無虞的環境下進行投票，投票前投票所將進行消毒，投票日投票所會設置檢疫站，將請投票人配合配戴口罩，量測體溫及清潔手部，依工作人員的引導保持社交距離排隊投票，遇有投票人發燒情形，工作人員會依規劃動線引導至防疫專用遮屏投票，並登記姓名，參觀開票民眾也會採實名制，完成開票作業後，投票所將再次消毒後歸還場地，全力做好各項防疫工作。

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