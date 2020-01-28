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高公局警告：春節國5必塞爆！地雷時段曝　北宜估35分鐘→2小時

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▲國道5號。（圖／記者季相儒攝）

▲高公局示警國5農曆春節將嚴重壅塞，尖峰時段國5南港系統至蘇澳行車時間再加上排隊時間，恐由平日約35分鐘增加至2小時。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

今年春節連假期間，蘇花改已全線通車，高公局預估將有大量車潮利用國5及新通車的蘇花改往來台北與宜花東，其中國5全日最高交通量預估由原本的4.7萬輛次增加至5萬輛次，壅塞勢必難以避免，尖峰時段國5南港系統至蘇澳行車時間再加上排隊時間，恐由平日約35分鐘增加至2小時。

高公局公布最塞地雷時段，並提醒如要自行開車上路的用路人，務必配合分流作為，也可改行駛替代道路，避免上路塞車才後悔。

請繼續往下閱讀...

▲國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路（圖／記者季相儒攝）

▲高公局呼籲用路人應避開壅塞時段上路，或選擇替代道路行駛。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

南向用路人請避開：
1月25日（初一）南下6-16時、1月26日（初二）6-13時與1月27日（初三）6-15時

北向用路人請避開：
1月27日（初三）12-2時（翌日）、1月28日10-2時（翌日）及1月29日（初五）9-18時。

▲▼國道五號，國道5號，國5，國5南下，國道五號南下，高速公路，雪山隧道，雪隧，連假塞車，連假車潮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲連假期間，棄走國5，選擇走替代道路，行車時間估可少30~70分鐘。（圖／記者蔡玟君攝）

高公局表示，經分析國5及台9線於連續假期旅行時間，於國5北向尖峰時段（13-17時），宜蘭往台北行駛台9線至坪林接國5的旅行時間，比行駛國5經雪山隧道的旅行時間節省30～70分鐘。

另外，民眾也可多選擇公共運輸，因為國5主線南向石碇至彭山隧道路段設有大客車專用道、北向宜蘭至頭城路肩開放通行大客車、石碇南向及宜蘭地區北向各入口大客車均不受匝道儀控管制，透過這些措施，壅塞時段搭乘國道客運較自行開車單程可節省半小時以上。

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