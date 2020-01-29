初五多路段13時塞到傍晚！國5北上10點開始車速40公里以下

▲初五是收假日，高公局估下午國道北上多路段將出現壅塞情形。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳詩璧／台北報導

今（29日）為大年初五，也是連續假期收假日，昨（28日）全日交通量為125.6百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）之1.4倍；本日0-5時交通量為11.1百萬車公里，為年平均平日（3.7百萬車公里）之3倍；截至上午12時，國道全線交通量為38.7百萬車公里，預估本日交通量為115百萬車公里。

上午國道除了國5頭城至坪林於10時後出現北返車潮，造成車速較低外，其餘路況大致正常。研判下午國1彰化、台中、新竹路段；國3南投、桃園路段；國5北向宜蘭-坪林將會出現壅塞情形。高公局建議用路人透過本局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，多利用台61替代國1、國3、台9替代國5、台63替代國6，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

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▲初五上午國5北上壅塞從頭城到南港系統，車行時間需花78分鐘 。（圖／記者黃國霖攝）

國道上午也有發生事故，國3南向183k，一輛貨櫃車和1輛拖吊車追撞事故占外車道，沒有造成回堵。而截至13時為止，國5北上雪隧回堵6公里，各入口排隊的狀況，頭城（台9）1.5公里、頭城（宜4）0公里、宜蘭1公里、羅東1公里、蘇澳1公里。

如果以國5北上旅行時間來換算，13時經國5主線至南港系統，從頭城（礁溪轉運站）出發約78分，宜蘭（宜蘭河左岸）約75分，如果改走替代道路，頭城（礁溪轉運站）經台9至坪林走國5到南港系統約67分，頭城（礁溪轉運站）經台9至新店青潭約94分。