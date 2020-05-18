影／深夜變天！全台防致災大量降雨　最強梅雨鋒面滯留10天「最劇烈時間曝」

記者陳俊宏／台北報導

梅雨鋒面影響長達10天！中央氣象局預報員官欣平表示，鋒面今天（18日）深夜接近，周二至周日鋒面附近對流消消長長，全台有局部大雨或豪雨，且以周四至周日天氣最不穩定；而這波鋒面屬於滯留性質，可能10天之內都在台灣徘徊。氣象專家吳德榮指出，此波鋒面將是為今年梅雨季以來最強、歷時最久的一波，慎防致災降雨。



官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今白天台灣附近水氣多一些，風場吹偏西南風，中南部特別是台中至台南沿海地區，雲量增多有小飄雨；另外，要特別注意午後雷陣雨，雨勢比較明顯，全台都有機會。

▲吳德榮說，梅雨季第二道鋒面周二抵達台灣，持續至27日仍受其影響，其中將伴隨劇烈天氣。（圖／資料照）

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平說，鋒面深夜慢慢下來，北部、東北部雲量增多，轉為有陣雨的天氣；周二、周三鋒面由北而南通過台灣，西半部、東北部有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，但全台都有局部大雨或豪雨。

官欣平提醒，周四至周日滯留鋒面搭配西南風增強，是天氣最不穩定的時間點，全台都有局部大雨或豪雨。他表示，這波鋒面影響時間有點長，可能10天之內都在台灣徘徊。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，梅雨季第二道鋒面周二抵達台灣，持續至27日仍受其影響，期間滯留鋒呈現南北徘徊的特徵，暖濕、不穩定大氣亦隨之南北調整；而暖濕不穩定大氣正是激發「強對流」、「中尺度對流系統」的理想環境，其中將伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間大雨）。

▼氣象局提醒本周天氣十分不穩定。（點圖可放大／氣象局）

吳德榮說，若被強對流、中尺度對流系統連續通過，或遇其移速緩慢及近似滯留的狀況時，則有帶來「致災性」大量降雨的潛勢；滯留鋒徘徊期間，偶爾也會出現區域性或範圍較大的空檔，時間大都比較短暫，但有時也會出現較長空檔，「此波鋒面將是為今年梅雨季以來最強、歷時最久的一波。」

吳德榮進一步分析，周二滯留鋒抵達，各地有陣雨、雷雨；周三滯留鋒往南移，中南部不穩定度比北台灣還高；周四至周六滯留鋒再逐漸往北移，降雨範圍再擴及全台；周日、下周一滯留鋒向南移至巴士海峽，出現較長空檔；下周二、下周三滯留鋒又北移，再度籠罩全台。

吳德榮表示，由於周二起大尺度造成大氣不穩定的條件已形成，至於何時何地會激發強對流及中尺度對流系統？可提前預警的時間並不長，故自周二起應特別注意氣象局發布的「即時訊息」及「特報」。

▼根據氣象局的一周天氣預測圖，鋒面周二起滯留在台灣上空，至少至周日。（圖／氣象局）