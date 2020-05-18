這周是硬戰...鋒面「3波強降雨」時間曝　彭啟明：不穩定天氣持續7-10日

▲梅雨鋒面將影響至少一周，全台各地有陣雨或雷雨，並有強降雨可能。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

這周將是一場硬戰！氣象達人彭啟明指出，這波典型梅雨鋒面周一開始接近，週二盤據台灣，影響時間至少一周或是將近9-10天。其中，3波雨勢較大時間點是周二到周三、周四到周六，周日鋒面到台灣南部，南台灣仍要留意局部強降雨可能發生，這將維持到下周一、二。

彭啟明指出，周末受到黃蜂颱風擦邊而過，虛驚一場的發布海上颱風警報，但午後的熱對流，也讓大家見識到明顯的雨勢及閃電，也希望民眾有趁這幾天的穩定天氣，做好必要的防災防汛檢查，「因為這周將是一場硬戰」。

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目前位於印度洋的氣旋Amphan 已經增強為強颱等級，或是美國分類的四級的颶風，預計周三登陸孟加拉，包含印度東北及孟加拉，將是一個顯著的災害天氣。彭啟明說，這氣旋也帶動南亞西南季風的發展，有明顯的啟動趨勢，提供水氣經過中南半島到東亞，將提供梅雨季鋒面大尺度補充的顯著來源。

今天周一鋒面逐漸接近台灣，西南季風也增強，迎風面中南部轉為有短暫陣雨或雷雨天氣，北部、東半部也可能發展午後熱對流雷雨，並有局部較大雨勢。深夜鋒面抵達北台灣，中北部降雨有增多趨勢，轉為有陣雨或雷雨天氣，可能出現局部強降雨。

周二則是鋒面抵達台灣上空，配合西南季風的水氣，全台各地有陣雨或雷雨，並有強降雨可能，西半部為迎風面，降雨多於東半部。周三時鋒面位置移到中南部，持續配合西南季風水氣，台中以南及台東有陣雨或雷雨，留意強降雨，苗栗以北及宜蘭、花蓮亦有短暫陣雨或雷雨。

▲周四鋒面北抬，配合西南風增強，北部雨勢將加大。（圖／記者李毓康攝）

周四時，鋒面由南往北抬，配合西南季風水氣，西南風有增強趨勢，台中以南及台東有陣雨或雷雨，留意強降雨的可能，苗栗以北及宜蘭、花蓮亦有短暫陣雨或雷雨。晚間起因鋒面北抬，北部地區雨勢亦將加大。

周五則是鋒面北抬，鋒面上的可能有中小尺度對流發展，配合西南季風增強帶來水氣，各地有陣雨或雷雨，雨勢明顯加大，西半部普遍有發生強降雨機會，山區尤其特別留意。

周六仍持續，不過晚上開始鋒面逐漸往南移動，中部以北降雨有機會趨緩。周日則鋒面到台灣南部，南台灣仍要留意局部強降雨可能發生，這將維持到下周一、二。

▲梅雨鋒面下雨時程表。（圖／天氣風險）

彭啟明也進一步分析，這波鋒面從周一開始接近，周二開始盤據台灣，影響可能到下周二，下周三之後是否遠離或消散仍有待觀察，影響時間至少一周，或是將近9-10天，雨勢較大時間預計是周二到周三，周四到周六是第二波，有機會雨勢會較第一波為大，務必要提高警覺。

梅雨鋒面包含大尺度的環境及小尺度的不穩定系統發展，也因為西南季風與高壓的維繫，會滯留較長時間，從預測的大環境及可能降雨的時間來看，彭啟明表示，「這波的確是典型的梅雨鋒面」。

彭啟明提醒，這不是整天會下雨，有時會有空檔，建議民眾多利用工具來監測預警，多休息保持好體力，不然這一場降雨，比起颱風應變時間長很多，是近期較久的一次系統，的確會讓大家筋疲力竭，往年許多的災害就是在不經意之間發生。

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