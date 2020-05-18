快訊／雨彈來襲！北北基7縣市即刻「大雷雨警戒」　防劇烈降雨、強陣風

這周將是一場硬戰！氣象達人彭啟明指出，這波典型梅雨鋒面周一開始接近，週二盤據台灣，影響時間至少一周或是將近9-10天。其中，3波雨勢較大時間點是周二到周三、周四到周六，周日鋒面到台灣南部，南台灣仍要留意局部強降雨可能發生，這將維持到下周一、二。