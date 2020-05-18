快訊／雨彈來襲！北北基7縣市即刻「大雷雨警戒」　防劇烈降雨、強陣風

▲北北基等7縣市即刻慎防大雷雨。（圖／記者李毓康攝）
記者賴文萱／台北報導
即刻注意！氣象局針對「基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時45分止，防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風。
▲氣象局發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）
氣象局發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時45分，提醒北北基等7縣市民眾，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。
示警地區
基隆市：七堵區、仁愛區、中山區、安樂區
台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、三芝區、石門區、八里區、金山區、萬里區
桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區
新竹市：東區、北區、香山區
新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉
苗栗縣：竹南鎮、頭份市、後龍鎮、南庄鄉、造橋鄉、三灣鄉
氣象局指出，周一天氣型態屬於鋒面接近狀態，鋒面南側有比較強西南風，上午到下午這段時間將造成西半部東北部地區出現間歇短暫陣雨或雷雨。
周二到周六將會是徘徊在台灣附近滯留鋒面影響，鋒面位置會有小幅度偏北或偏南變動，隨著位置變動同時，也會有局部性中小尺度對流雲系造成短時強降雨。氣象局提醒，降雨強度有可能會很強，民眾要多加留意未來一周可能出現的天氣即時訊息。
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