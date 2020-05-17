滯留鋒面徘徊一整周...有4天雨更大　全台防「游擊式劇烈豪、大雨」

▲今年梅雨季第一道滯留性的鋒面，未來一周都將持續在台灣附近徘徊，各地都有下雨機率。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

雖然黃蜂颱風已經消散，但滯留鋒面將報到，氣象局指出，周一深夜起北部、東北部率先變天，周二起一整周在鋒面影響下，全台各地都有局部短暫陣雨或雷雨。其中，周四至周日除鋒面外，還有西南風增強，屆時各地都要慎防游擊式大雨甚至豪雨發生。

氣象預報員王品翔表示，周ㄧ深夜起鋒面接近，北台灣、東北部會先變天，周二到周日，梅雨季第一道滯留性的鋒面都將持續在台灣附近徘徊，全台各地都是不穩定、有陣雨或雷雨的天氣。

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▲鋒面至少影響到周日，其中周四起加上西南風影響，豪大雨發生機率會更高。（圖／中央氣象局）

以降雨程度來看，周二、三滯留鋒面影響，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，也有局部大雨發生機會；周四起至周日，除滯留鋒面外，西南風再度增強，將帶來更多水氣，各地不穩定狀況持續，甚至有大雨或豪雨發生。

▲氣象局表示，梅雨鋒面影響期間，一旦有對流發展，就常帶來短時強降雨等劇烈天氣。（圖／記者李毓康攝）

氣象局表示，梅雨鋒面影響期間，雖然不見得整天24小時雨下個不停，但只要一旦有對流發展起來，常會帶來短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣。這種對流胞往往無法在較早的時候明確指出在何時、何地出現，需要透過即時監測來預警，因此請大家在接下來的一周多留意氣象局發布的相關資訊。

至於溫度方面，周二到周日各地高低溫類似，白天因為降雨影響，高溫約28-30度，夜晚清晨低溫23-25度，感受上會較偏涼。

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