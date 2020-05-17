快訊／黃蜂消散！鄭明典：不要小看熱低　雙北13縣市大雨特報齊發

▲氣象局發布大雨特報。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

黃蜂颱風雖然已經減弱，但受到熱帶性低氣壓及其外圍環流影響與午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今（17）日午後，針對東半部、恆春半島及南投地區、中部以北山區等13縣市發布大雨特報，提醒民眾易有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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▲午後13縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

大雨特報地區：台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

今年第1號輕度颱風黃蜂在上午8時減弱為熱帶性低氣壓，不過，今天仍是相對距離台灣最近時候，雖然海上警報已經解除，但氣象局仍提醒，在巴士海峽及台灣東半部海面航行及作業船隻特別注意；西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有較強陣風及較大風浪，今日至明晨東北部沿海地區及綠島、蘭嶼將有9到10級強陣風。

▲鄭明典提醒，不要小看熱低，過去曾有類似個案，造成南部不小的水患。（圖／中央氣象局）

氣象局代理局長鄭明典稍早也發文指出，「真的不要小看熱低！這一次只是潮濕空氣偏東通過，過去曾經有很類似的個案，造成南部不小的水患。」

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