影／致災性梅雨來了卡台5天！災害預報士曝「高風險區」　最劇烈雨彈時間出爐

記者許力方／綜合報導

中央氣象局資深預報員謝佩芸17日表示，下周梅雨鋒面報到，19日（下周二）開始持續整周在台灣上空擺盪，容易有中小尺度對流系統發展，帶來局部短時強降雨或豪大雨。全台唯一「災害預報士」賈新興分析一周降雨時程，強調「整個中央山脈以西都是高風險區」，初判最劇烈降雨時間落在21日深夜至23日傍晚。

▲梅雨鋒面下周滯留台灣長達一周，氣象局示警：提早做好防汛準備。（圖／中央氣象局）

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謝佩芸指出，黃蜂颱風減弱、遠離後，下周梅雨報到，台灣附近轉吹西南風，帶來暖濕水氣，18日（下周一）晚上開始北方鋒面接近，從19日開始整周時間，梅雨鋒面在台灣上空持續擺盪，台灣附近呈現不穩定大氣環境，在這樣的環境下，並非每個地方每個時間都在下大雨，而是容易有中小尺度對流系統發展，帶來局部短時強降雨或豪大雨，預先做好防汛工作。

▲賈新興分析：這波降雨中央山脈以西是高風險區 。（圖／NCDR、中央氣象局）



賈新興則分析下周梅雨「重要特徵」，18日鋒面前緣防午後（雨），19日透早梅雨鋒面到，20日（下周三）諸羅以南防豪雨，21日（下周四）高雄屏東雨松大，22日（下周五）鋒面由北掃到南，23日（下周六）鋒面在巴士海峽，一直到24日（下周日）「下周鋒面夠再來」。

賈新興指出，依據目前的預報資料顯示，19日至26日台灣的天氣都非常不穩定，受梅雨鋒面和西南季風影響，整個中央山脈以西是高風險區；至於區域性降雨分布預測相當困難，初判這波降雨最嚴重的期間落在21日深夜至23日傍晚，除了嚴防劇烈降雨外，期間也要留意瞬間強陣風、閃電雷擊，提醒民眾梅雨鋒面劇烈降雨預測是最困難的天氣系統，這段時間不要前往山區溪邊或土石流潛勢區域。

▲梅雨鋒面配合西南風，容易出現局部短時強降雨。



天氣風險公司整理出這波梅雨鋒面影響的時程與降雨熱區，大致分為3階段：

【18日晚間至19日】：鋒面南下、通過台灣，鋒面前緣有強勁的西南風，西半部各地會有突如其來的雷陣雨，尤其在20日凌晨至清晨最容易發生，雨勢持續時間不會太長，但來的又急又快。

【20日至21日下午】：鋒面北抬、西南風增強，台灣位於大範圍低壓帶，天氣不穩定，海面上容易有對流發展移入陸地，造成西半部各地有雷陣雨，山區午後雷陣雨也會相當明顯。

【21日晚間至23日】：鋒面再次南下、結構完整，這時候西南季風也加入戰局，是典型的梅雨鋒面。21日晚間起將一路南下，直到23日過境全台灣。西南風帶來的暖濕水氣，會讓鋒面上容易產生劇烈的雷雨胞，所到之處都會出現大雷雨、強風；而中南部山區受到強烈西南風直接的影響，會有大量累積雨勢。

天氣風險公司指出，這波梅雨影響時間長，鋒面在台灣從19日一路徘徊到23日，滯留長達5天。在西南季風加持下，春季也常有鋒面，但如果沒有暖濕空氣加持，雨勢和規模就比較零星。如果暖濕的西南季風遇上鋒面，可謂天雷勾動地火，會製造一大堆雷雨胞，可謂「劇烈天氣製造機」。

