　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／致災性梅雨來了卡台5天！災害預報士曝「高風險區」　最劇烈雨彈時間出爐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者許力方／綜合報導

中央氣象局資深預報員謝佩芸17日表示，下周梅雨鋒面報到，19日（下周二）開始持續整周在台灣上空擺盪，容易有中小尺度對流系統發展，帶來局部短時強降雨或豪大雨。全台唯一「災害預報士」賈新興分析一周降雨時程，強調「整個中央山脈以西都是高風險區」，初判最劇烈降雨時間落在21日深夜至23日傍晚。

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲梅雨鋒面下周滯留台灣長達一周，氣象局示警：提早做好防汛準備。（圖／中央氣象局） 

請繼續往下閱讀...

謝佩芸指出，黃蜂颱風減弱、遠離後，下周梅雨報到，台灣附近轉吹西南風，帶來暖濕水氣，18日（下周一）晚上開始北方鋒面接近，從19日開始整周時間，梅雨鋒面在台灣上空持續擺盪，台灣附近呈現不穩定大氣環境，在這樣的環境下，並非每個地方每個時間都在下大雨，而是容易有中小尺度對流系統發展，帶來局部短時強降雨或豪大雨，預先做好防汛工作。

▲賈新興分析：這波降雨中央山脈以西是高風險區 。（圖／NCDR、中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

賈新興則分析下周梅雨「重要特徵」，18日鋒面前緣防午後（雨），19日透早梅雨鋒面到，20日（下周三）諸羅以南防豪雨，21日（下周四）高雄屏東雨松大，22日（下周五）鋒面由北掃到南，23日（下周六）鋒面在巴士海峽，一直到24日（下周日）「下周鋒面夠再來」。

賈新興指出，依據目前的預報資料顯示，19日至26日台灣的天氣都非常不穩定，受梅雨鋒面和西南季風影響，整個中央山脈以西是高風險區；至於區域性降雨分布預測相當困難，初判這波降雨最嚴重的期間落在21日深夜至23日傍晚，除了嚴防劇烈降雨外，期間也要留意瞬間強陣風、閃電雷擊，提醒民眾梅雨鋒面劇烈降雨預測是最困難的天氣系統，這段時間不要前往山區溪邊或土石流潛勢區域。

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲梅雨鋒面配合西南風，容易出現局部短時強降雨。

天氣風險公司整理出這波梅雨鋒面影響的時程與降雨熱區，大致分為3階段：

【18日晚間至19日】鋒面南下、通過台灣，鋒面前緣有強勁的西南風，西半部各地會有突如其來的雷陣雨，尤其在20日凌晨至清晨最容易發生，雨勢持續時間不會太長，但來的又急又快。

【20日至21日下午】：鋒面北抬、西南風增強，台灣位於大範圍低壓帶，天氣不穩定，海面上容易有對流發展移入陸地，造成西半部各地有雷陣雨，山區午後雷陣雨也會相當明顯。

【21日晚間至23日】：鋒面再次南下、結構完整，這時候西南季風也加入戰局，是典型的梅雨鋒面。21日晚間起將一路南下，直到23日過境全台灣。西南風帶來的暖濕水氣，會讓鋒面上容易產生劇烈的雷雨胞，所到之處都會出現大雷雨、強風；而中南部山區受到強烈西南風直接的影響，會有大量累積雨勢。

天氣風險公司指出，這波梅雨影響時間長，鋒面在台灣從19日一路徘徊到23日，滯留長達5天。在西南季風加持下，春季也常有鋒面，但如果沒有暖濕空氣加持，雨勢和規模就比較零星。如果暖濕的西南季風遇上鋒面，可謂天雷勾動地火，會製造一大堆雷雨胞，可謂「劇烈天氣製造機」。
 

ET快訊
快訊／出門小心！北北基7縣市即刻「大雷雨警戒」
美加8國挺台參加WHA信函曝光！　對譚德塞發出「嚴厲訊息」
韓國瑜首度向市民道歉：去年請假3個月選總統「非常非常抱歉」
妻遭行刑式爆頭死車內！夫電梯深情擁吻8秒　警一看震驚：不單純
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨彈來襲！北北基7縣市即刻「大雷雨警戒」　防劇烈降雨、強陣風

「帥哥～車好了！」1分鐘後悲劇了…洗車老闆無奈笑　他臉綠：還打蠟欸

男客問除毛師「硬了怎辦」...想在現場DIY　她傻眼8字擊落：還遇過亂射的

這周是硬戰...鋒面「3波強降雨」時間曝　彭啟明：不穩定天氣持續7-10日

快訊／北北基10縣市「大雨特報」防雷擊強風　梅雨鋒面雨彈深夜到

透過服務感動客戶！東森購物客服之星劉幸瑜

快訊／旺盛對流雲系移入！　苗栗新竹注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

來自鹿野的馬薩拉粉！台灣在地優質物產「夏季小農展」5/21開跑

連續4年未獲邀！WHA視訊會議今召開　陳時中堅定：Taiwan is Helping

他手刀朝聖「金正恩最愛的一碗麵」！一上菜卻沉默了：為什麼有貢丸…

鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！

花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

搗蛋兒破壞玩具遭爸爆氣碎念！　秒出招捂耳朵：偶什麼都聽不到

澳洲天空出現TaiwanCanHelp！台裔醫生發活動聲援加入WHO

《夫婦的世界》結局渣夫當金喜愛面○○　兒子受夠父母離家！N年後電鈴響了..

吳宗憲聊羅志祥「有什麼好出面道歉的？」　回歸《娛百》沒問題：台灣觀眾很健忘！

天空寫字聲援加入WHO！　TaiwanCanHelp連2日飄揚雪梨

快訊／雨彈來襲！北北基7縣市即刻「大雷雨警戒」　防劇烈降雨、強陣風

「帥哥～車好了！」1分鐘後悲劇了…洗車老闆無奈笑　他臉綠：還打蠟欸

男客問除毛師「硬了怎辦」...想在現場DIY　她傻眼8字擊落：還遇過亂射的

這周是硬戰...鋒面「3波強降雨」時間曝　彭啟明：不穩定天氣持續7-10日

快訊／北北基10縣市「大雨特報」防雷擊強風　梅雨鋒面雨彈深夜到

透過服務感動客戶！東森購物客服之星劉幸瑜

快訊／旺盛對流雲系移入！　苗栗新竹注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

來自鹿野的馬薩拉粉！台灣在地優質物產「夏季小農展」5/21開跑

連續4年未獲邀！WHA視訊會議今召開　陳時中堅定：Taiwan is Helping

他手刀朝聖「金正恩最愛的一碗麵」！一上菜卻沉默了：為什麼有貢丸…

Nissan Kicks油電版泰國首發　台灣可望跟進導入

夏季裡易使頭皮「爆油發癢飄臭味」的4種髮型　第一個超常見！

「嘉義1122是什麼？」在地人才懂的神秘數字　蔡阿嘎怕爆：有多遠閃多遠！

萬人泳渡日月潭9/27照常舉行！暫停外國選手報名+分日、分時、分批下水

演《蘭陵王》對戲林依晨！　朱海君曝「晨神」暖舉：真的很感動

北市酒店舞廳開放採「申請制」　確認實名制、公安後解禁

五股神秘小巷爆酒駕車禍！他小酌返家撞上迴轉車「慘困車內」酒測達0.68

屏東男路倒民眾急報案　喊叫沒反應「手突揮動」嚇到警

Facebook斥資120億收購Giphy　未來將與Instagram整合

四川達州市一罐車鬧區奪命！失控衝撞「機車騎士當場撞飛」…慘叫聲連連

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

生活熱門新聞

雨彈時程表！致災性梅雨高風險區曝

深夜變天！最強最久鋒面滯留10天　全台防致災大量降雨

20歲女捷運內拒戴口罩狂毆保全...下場出爐

好市多名牌拖鞋675元！網曝驚天秘密：會吐

快訊／北北基10縣市大雨特報　梅雨鋒面深夜報到

滯留鋒面徘徊一整周...有4天雨更大

手拿口罩拒戴　女乘客罵捷運人員

福隆沙雕有指揮官！阿中部長看照片超真實回應

即／黃蜂大轉彎滑過　暴風圈侵襲率曝

最強最久梅雨滯留鋒面影響全台8天　防致災性大量降雨

金正恩最愛的一碗麵！他實際試吃卻沉默了

12生肖健康運揭曉！專家曝「1生肖」當心子宮肌瘤

台大醫正妹小馮爆休學！本尊嗆辣回應

15天8萬4！外送哥「地獄獎金超狂」網曝關鍵

更多熱門

相關新聞

彭啟明：不穩定天氣持續7-10日

彭啟明：不穩定天氣持續7-10日

這周將是一場硬戰！氣象達人彭啟明指出，這波典型梅雨鋒面周一開始接近，週二盤據台灣，影響時間至少一周或是將近9-10天。其中，3波雨勢較大時間點是周二到周三、周四到周六，周日鋒面到台灣南部，南台灣仍要留意局部強降雨可能發生，這將維持到下周一、二。

深夜變天！最強最久鋒面滯留10天　全台防致災大量降雨

深夜變天！最強最久鋒面滯留10天　全台防致災大量降雨

滯留鋒面徘徊一整周...有4天雨更大

滯留鋒面徘徊一整周...有4天雨更大

不要小看熱低！雙北13縣市大雨特報

不要小看熱低！雙北13縣市大雨特報

最強最久梅雨滯留鋒面影響全台8天　防致災性大量降雨

最強最久梅雨滯留鋒面影響全台8天　防致災性大量降雨

關鍵字：

氣象氣象雲中央氣象局謝佩芸豪雨梅雨鋒面賈新興

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

印度神童預言：12月會有更大災難

搭捷運偶遇「全素顏綜藝女神」

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

雨彈時程表！致災性梅雨高風險區曝

台南一夜連兩撞！女騎士慘死　3人肇逃

網友嗆「為了台灣身分證才結婚」　吳鳳搬法條打臉

租屋女「鞋子被做記號」！比對摩斯密碼毛炸

127萬買32樓預售屋！女子一看只有29樓

40歲小彬彬3度結婚！娶回小13歲越南女友

拳手一拳KO　太極大師30秒倒3次

即／基隆小六男童從「16F頂樓」墜落不治

深夜變天！最強最久鋒面滯留10天　全台防致災大量降雨

20歲女捷運內拒戴口罩狂毆保全...下場出爐

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！

鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！
花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面