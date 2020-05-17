影／「最強最久梅雨滯留鋒面」影響全台8天　吳德榮：防致災性大量降雨

記者陳俊宏／台北報導

典型梅雨鋒面影響全台長達8天！氣象專家吳德榮表示，今年梅雨季以來最強、歷時最久的一波鋒面周二（19日）抵達，持續至26日仍受其影響，有帶來「致災性」大量降雨的潛勢。

▲吳德榮提醒，滯留鋒呈現南北徘徊的特徵，其中將伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天（17日）暖氣團影響，西半部晴朗炎熱，中午前後注意防曬，午後雲量增，山區有局部陣雨或雷雨，部分平地亦受影響，有較大雨勢的機率；因熱帶性低氣壓外圍水氣，東半部及及恆春半島亦有局部陣雨的機率。

吳德榮說，周一台灣附近西南風漸增強，水氣增多，不穩定度提高，西半部有局部陣雨或雷雨，亦有較大雨勢的機率；周二梅雨季第二道鋒面抵達台灣，持續至26日仍受其影響。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，期間滯留鋒呈現南北徘徊的特徵，暖濕、不穩定大氣亦隨之南北調整，而暖濕不穩定大氣正是激發「強對流」及「中尺度對流系統」的理想環境，其中將伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）；強對流及中尺度對流系統若連續通過，或遇移速緩慢及近似滯留的狀況時，則有帶來「致災性」大量降雨的潛勢。

吳德榮指出，滯留鋒徘徊期間，偶爾也會出現區域性或範圍較大的空檔，但時間大都比較短暫；此波鋒面為今年梅雨季以來最強、歷時最久的一波，應隨時注意天氣訊息，做好防範。



吳德榮進一步分析，周二滯留鋒抵達，各地有陣雨、雷雨；周三滯留鋒往南移，明顯降雨漸移向中南部，北台降雨相對稍緩；周四至周六滯留鋒再逐漸往北移，降雨範圍再擴及全台；24日至26日滯留鋒仍在台灣附近徘徊，無明顯改變。

氣象局提醒，周二至周六滯留鋒面及西南風影響，天氣相當不穩定，有局部大雨或豪雨發生的機率，西半部及東北部容易有陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨；降雨影響，各地高溫有下降趨勢。

氣象局指出，下周日至下周二鋒面逐漸移至巴士海峽，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

▼根據氣象局的一周天氣預測圖，鋒面周二起滯留在台灣上空，至少至周六。（圖／氣象局）