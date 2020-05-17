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快訊／陳菊正式宣布請辭總統府秘書長

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記者黃巈禾／台北報導

520總統就職典禮就職倒數，府院人事已完成微調，傳出總統府秘書長陳菊接任監察院長，遺缺則由立法院長蘇嘉全接任。陳菊17日晚間透過臉書正式宣布請辭總統府秘書長，對於下一步並沒有透露。監察委員由總統提名，520蔡英文就職後，可望正式提名陳菊接任監察院長。

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,陳菊。（圖／記者李毓康攝）

▲陳菊。（資料照／記者李毓康攝）

陳菊表示，520之後不再續任總統府秘書長，今年1月，在蔡英文帶領下，一起守住台灣的民主自由與改革成果，向全世界證明台灣人的智慧與勇敢，在台灣即將邁向一個新階段的此時，總統需要有更大的空間，作最好的布局，因此，選擇離開工作兩年的總統府。

陳菊指出，2018年九合一敗選後跌落低谷，幾十年的犧牲奮鬥所累積的民主成果，面臨能否存續的危機，「我們的團結，不斷被撕裂。我們的價值，遭受前所未有的威脅。支持者的信心一點一滴地流失。小英總統當時承受了巨大的壓力，我無法袖手旁觀，更不能退縮放棄。我堅持，即使面對謾罵抹黑，也必須跟她共渡難關，協助她連任，以鞏固我們的國家，守護民主，讓改革能夠繼續。」

▲▼陳菊宣布請辭總統府秘書長。（圖／翻攝陳菊臉書）

▲陳菊宣布請辭總統府秘書長，並PO出與蔡英文、陳建仁、賴清德的合照。（圖／翻攝陳菊臉書）

陳菊提到，2020大選克服滔天巨浪的挑戰，讓民主站穩腳步，台灣繼續前進，這是所有人民的勝利，而其後，又團結起來，面對疫情的威脅，讓台灣獲得國際社會空前的肯定，「我們應該驕傲！台灣的民主體制，可以面對各種危機，並貫徹我們對自由與人權價值的追求。」

陳菊提及，選後向總統表達，現在是告別總統府最適當的時候，過去2年，跟隨總統渡過最艱難的關頭，也看到許多年輕世代，熱情投入公共事務，承擔民主的重任，社會充滿著希望與活力，她對台灣的未來深具信心。

陳菊表示，2年來能與蔡英文、副總統陳建仁在總統府同甘共苦，這是一段不在人生規劃中的旅程，過去總統府是黨國威權的象徵，如今，它是人民的總統府，「我從一個為弱勢發聲的黨外小妹，走過驚恐的戒嚴時代，見證了政黨輪替，到走進總統府，輔佐台灣第一位女總統，歷經五十年。這條道路崎嶇而漫長，但民主、自由、人權已經逐漸紮根。我們一起走過黑暗，也一起創造了屬於台灣的榮耀，讓台灣充滿希望」。

陳菊還說，在離開前要感謝總統的信任和支持，也感謝總統府所有工作夥伴的努力與合作，一起實現對台灣人民的承諾，未來仍會和大家站在一起，不忘初衷，守護深愛的土地，追求一個沒有恐懼、沒有威脅的美好社會，「我也希望，大家一起來當小英總統的後盾，支持她，給她更多力量，帶領國家大步前進」。

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