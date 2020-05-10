陳菊、蔡崇義搭檔監察院正副院長　卓榮泰接任考試院副院長

▲總統府秘書長陳菊、監委蔡崇義。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

總統蔡英文8日宣布行政院長蘇貞昌續任，正式啟動520後人事布局。先前有消息傳出，總統府秘書長陳菊被提名出任監察院長，總統府秘書長一職，則由前立法院長蘇嘉全接任。稍早，有媒體報導，由監委蔡崇義擔任監察院副院長，與陳菊搭檔，而民進黨主席卓榮泰則接任考試院副院長。

根據《監察院國家人權委員會組織法》，於今年5月1日正式施行，召集人、副總統陳建仁6日最後一次主持會議，「國家人權委員會」未來將從總統府移至監察院，屆時由盛傳接掌監察院長的陳菊主持會議。

據《上報》報導，陳菊確定出任監察院長，而新任的監察院副院長由蔡英文2018年補提名的資深法官蔡崇義擔任，蔡崇義具深厚法學專業，與長期從事人權工作的陳菊搭檔，兩人資歷與經驗能相輔相成，而總統府秘書長由蘇嘉全接任。

該報導指出，雖然卓榮泰擔任主席時，其行事作風黨內褒貶不一，但民進黨在2020總統與立委選舉仍穩住國會過半席次，因此，高層規畫，卓榮泰完成黨主席階段性任務後，接任考試院副院長，而黨秘書長則由另一新系要角林錫耀出任，瓜分陳菊在蔡陣營核心團隊位置；至於考試院院長人選，原考慮由前行政院長林全擔任，但林全無意復出政壇。

該報導提到，蘇內閣人事變動不大，主要在各部會次長人事有所調整，盛傳文化部長鄭麗君將參選台北市長，確定去職，蘇貞昌則屬意客委會主委李永得接任文化部長，但均未獲當事人證實。

該報導提及，內政部長徐國勇確定留任，但徐國勇大動作將警政署長陳家欽移送北檢，被視為防疫期間大亂鬥，反而讓原本處理人事高度爭議的陳家欽得以轉危為安，續任警政署長。