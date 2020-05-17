駐WTO代表懸缺8個月　江啟臣批：爭取國際空間剩國內宣傳

▲江啟臣指出駐WTO代表已懸缺8個月。（圖／翻攝江啟臣臉書）

記者黃巈禾／台北報導

台灣防疫表現備受國際肯定，政府也積極爭取加入WHO。不過，國民黨主席江啟臣痛批，台灣爭取參與WHO仍困難重重，蔡政府竟讓駐WTO代表懸缺超過8個月未派任，爭取國際空間不該只求表面只剩國內宣傳。

江啟臣17日在臉書表示，WTO是最重要的國際貿易組織，其前身是GATT，我國自1990年便開始申請入會，歷經12年跨越政黨輪替的努力，2002年終於成為正式會員，這是橫跨政黨輪替共同爭取到的國際組織正式會員資格，攸關我國對外經貿拓展工作，更是與全球各國互動的最佳國際場域。

江啟臣指出，蔡政府竟然可以讓駐WTO代表懸缺超過8個月未派任，副代表楊珍妮派任了卻不到任，讓駐處陷入群龍無首的狀態，更誇張的是，WTO代表團官網上的代理館長竟然還是已經調任馬來西亞公使的前副代表連玉蘋，口口聲聲說要爭取加入國際組織，對於形同經貿聯合國的WTO竟如此輕忽，這是蔡政府重返國際舞台的外交政策？

江啟臣再指，蔡政府執政以來已有7國與我斷交，因此，他要正告執政黨，WTO與WHO同等重要，在全國上下期待參與WHO的同時，也請珍惜多年努力得來的WTO正式會員資格，這是絕對不能再失去的國際舞台。

江啟臣認為，目前看來，要正式加入WHO仍舊是困難重重，因此，朝野在國內可以激烈辯論、互相指責，但對於加入國際組織是國家一致的目標，必須團結，為了加入WHO，也二次以在野黨主席的身分投書國際媒體，為2300萬的同胞發聲，呼籲國際社會支持台灣。

江啟臣還說，加入WHO很重要，也是國人共同的目標，但切勿捨近求遠，忽略積極參與及經營已經加入的國際組織，否則等同告訴國際社會我們只想有參與之名，此將嚴重不利我國持續爭取國際支持參與其他國際組織，爭取國際空間不該只求表面、只剩國內宣傳。