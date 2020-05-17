江啟臣指未派任WTO代表　外交部：有公使常駐

▲江啟臣。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨主席江啟臣指出，台灣駐WTO代表懸缺超過8個月未派任，副代表楊珍妮派任卻不到任，WTO代表團官網上的代理館長仍是已調任馬來西亞公使的前副代表連玉蘋，蔡政府對於形同經貿聯合國的WTO太輕忽。對此，外交部回應，目前常駐WTO代表團公使為連玉蘋。

外交部表示，目前常駐WTO代表團公使為連玉蘋，團務運作一切正常，台灣就WTO代表團未來在人事的安排及人員配置上，將會依據台灣未來規劃方向，採適才適任方式做出最理想的搭配。

外交部指出，政府在爭取WHO及經營WTO運作上，向來保持積極性及一致性，WTO是台灣目前參與國際組織最重要環節之一，政府現階段透過掌握WTO各項改革議題，參與主要議題的談判，並結盟主要會員國及次級團體，貢獻台灣發展的經驗、成果與價值。

外交部再指，台灣也利用機會爭取WTO各項委員會的職務，拓展台灣產業發展與合作的空間，並結合台灣NGO與民間強項與優勢，舉辦符合促進貿易發展專業論壇活動，增進產學研各界與WTO及重要會員的交流，彰顯台灣對WTO的重視，及對其體制運作與議題發展的支持。

外交部提及，新冠肺炎疫情對全球民眾健康與經濟成長帶來衝擊，未來，台灣將善用WTO平台，突顯身為國際成員的積極貢獻，分享公私部門合作及資通訊產業共同防疫的心得，爭取台灣產業國際合作空間的利益，並為全球經貿振興共同努力；同時，台灣駐WTO代表團多年的努力打下基礎，未來將持續倚重WTO，促進與友邦及理念相近國家在各項議題合作，增進台灣向外擴展的力量。

外交部強調，國際組織的參與是台灣重要政策，也是全國民眾的高度期許，更符合國家與社會的最大利益，在全國各界爭取參與WHO及國際間通力合作防疫與振興經濟之際，WHO及WTO均同等重要，政府也同等重視。