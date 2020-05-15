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江啟臣籲北京放棄武力犯台威脅　「一國兩制」在台灣沒市場

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▲▼國民黨主席江啟臣出席15日「2020國政挑戰」記者會。（圖／翻攝國民黨臉書直播）

▲國民黨主席江啟臣主持15日「2020國政挑戰」記者會。（圖／翻攝國民黨臉書直播）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣15日呼籲北京務必保持冷靜，正視中華民國的存在，放棄武力犯台的威脅，正視「一國兩制」在台毫無市場的事實。同時他也呼籲蔡總統，回到憲法基礎處理兩岸關係，更不能低估台灣陷入軍事衝突的風險。

面對下週的總統蔡英文連任就職、世界衛生大會（ WHA ）、中共召開兩會將登場，江啟臣召開「國政挑戰」記者會，呼籲總統蔡英文，回到憲法基礎處理兩岸關係，更不能低估台灣陷入軍事衝突的風險。至於國民黨兩岸論述，此刻改革委員會兩岸組仍在討論，他必須尊重、等待大家的共識與建議，國民黨不是一言堂，不是主席說了算。

江啟臣說，有3件事十分確定：首先，國民黨曾在「九二共識、一中各表」的基礎上，推展兩岸制度性協商，簽下一系列對台灣有益的協議；這些貢獻不該被抹滅。但是面對國際情勢、兩岸局勢的變遷，該探討如何開啟新頁，為兩岸找到能持續互信的基石，這個是當前的挑戰

其次，國民黨必須拒絕惡質「買辦」滲透，但也要保障合理合情合法的兩岸交流，不受污名連累。因此，國民黨將研議制定《黨公職人員兩岸交流行為準則》，拉清楚中間的分際跟紅線，也給予黨員同志清楚的遵循規範。

江啟臣強調，國民黨必須在兩岸關係上，站穩本黨的價值基礎；不要動不動就被扣帽子，說是「中共代理人」，藍營拒絕這樣子的標籤。從黨內外的討論中，他能歸納出4個原則，分別是中華民國的空間、自由民主的價值、台灣優先的堅持、安全和平的保障。這四個是國民黨在兩岸關係上面，必須站穩的價值基礎。

針對台灣價值，江啟臣表示，中華民國是兩岸的歷史紐帶，自由民主是台灣的共識價值，中華民國憲政對自由民主的承諾，則是台灣民眾安全感的基礎。因此北京政府越是打壓中華民國，越是背離自由民主，就越是造成台灣民眾的認同疏離。

江啟臣認為，尤其是當前中美衝突加劇，有重回冷戰架構的趨勢，雙方近來在台海周邊軍事行動日益頻繁，更逐漸提高區域衝突的風險，任何有歷史感的人，都清楚戰爭的殘酷，也不應讓台海繼續陷入惡性衝突的螺旋當中。

因此，他鄭重呼籲北京，請務必保持冷靜，正視中華民國的存在，放棄武力犯台的威脅，正視「一國兩制」在台毫無市場的事實。同時呼籲蔡總統，回到憲法基礎處理兩岸關係，更不能低估台灣陷入軍事衝突的風險。如果像之前放言高論，她曾經說台灣「站在全世界抵抗中國壓力的最前線」，這並非全民之福。

他說，1996年台海飛彈危機時他就站在最前線，差3個月就要退伍，但他連續8個月沒有休假，有陣子天天晚上戴鋼盔抱槍睡坑道，從未離戰爭邊緣那麼近。

江啟臣強調，國民黨是一個經歷過戰爭的政黨，如果國家有需要，他一定站出來，絕對不懼戰，但身為黨主席，必將帶領國民黨盡一切努力，成為台灣安全、台海和平的保障。

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