侯友宜紓困手冊酸「不能還是不會」？　陳時中：大家開心就好

▲指揮中心指揮官陳時中宣布連續10天零確診。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新北市長侯友宜17日赴中和區公所慰勉第一線同仁，他也談到新北市自製《擴大急難紓困標準作業手冊》，一出就有11個縣市想要索取，忍不住酸中央「遲遲沒有做出來，不曉得是不能還是不會」。對此，陳時中回應，這樣講法有點太沈重，但了解地方政府有民選壓力在，大家開心就好。

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▲新北市長侯友宜到第一線慰問執行「擴大急難紓困」的公所同仁。（圖／記者張一中攝）

侯友宜上午出席中和區公所慰勉時表示，急難紓困由地方來做，地方可以扛起責任，但政策下來配套要完整，程序要清楚，否則地方很難執行，「經過這麼多天，我們反應很多次，希望有標準作業手冊，中央遲遲沒有做出來，不曉得是不能還是不會，因此基層自己扛起責任來。」

侯友宜表示，這本標準作業手冊，從受理、審查到發放，非常清楚讓基層去遵循 ，因此手冊一出來，就有11個縣市想要索取。新北市府表示，索取縣市包括台南市、台中市、台東縣、新竹縣市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、屏東縣、嘉義縣、南投縣共11個縣市。

對於侯友宜批評，陳時中下午在記者會中回應，「這樣的講法有點太沈重」，因為衛福部在一開始就有把資料發給各單位，他明白地方政府有民選壓力在，也充分了解他為何這麼說。此外，陳時中也再次對第一線人員致上敬意，至於對於紓困，「大家開心就好」。

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