連10零確診！漁業署送「魚湯、10條龍虎石斑」　陳時中：漁民昨天就去「釣九斑」

▲漁業署今天送了10隻石斑魚到指揮中心，象徵10天零確診是十全十美。（圖／記者嚴云岑攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣今（17）日新冠肺炎連續10天零確診！中央流行疫情指揮中心繼昨日的「Jolin梗」之後，今特別準備了10隻漁業署送的「龍虎石斑」象徵十全十美。指揮官陳時中說，昨天9天零確診，就去釣石斑（台語）了啦！所以今天石斑（10天）就上台了。

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▲記者會上指揮官陳時中帶領官員們一起品嚐石斑魚湯。（圖／指揮中心提供）

台灣目前累計440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，395人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前無後送就醫者，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

陳時中也提醒，現階段國內疫情趨緩，指揮中心鼓勵民眾及業者力行「防疫新生活運動」，不分行業，重點就是保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，無法維持社交距離時，應戴口罩，業者可運用隔板將座位隔開，或採取梅花座維持適當的安全距離。

另外，出入各類場所不分室內外，皆要量體溫，隨時保持手部清潔，業者也應於入口及場所內提供乾（濕）洗手用品或設備，並採取實名制，確實執行人流管制及環境的清消。酒店、舞廳、夜店等行業只要依循相關防疫規範並盡到管理的責任，即能在有條件的情況下適度開放業者復業，各縣市政府確實執行業者復業相關評估與查核，落實監督工作。

▲現場也提供煮好的石斑魚湯給媒體和防疫人員。（圖／記者趙于婷攝）

▲副指揮官陳宗彥和發言人莊人祥也在記者會前跑出來拍照。（圖／記者嚴云岑攝）

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