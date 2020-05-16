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屏東演武場「感動鼠」特展　隻隻亮麗驚奇連連

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▲屏東縣政府與學學文化創意基金會合作，即日起起至7月5日於屏東演武場舉辦「感動鼠 屏東特展」。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府與學學文化創意基金會合作，即日起至7月5日於屏東演武場舉辦「感動鼠 屏東特展」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府與學學文化創意基金會合作，5月16日起至7月5日於屏東演武場舉辦「感動鼠 屏東特展」，展出藝術家及屏東學校彩繪「感動鼠」系列作品約160件。參與彩繪的6校學生，透過文化踏查發掘家鄉的色彩與人文，讓美感教育向下扎根。

▲屏東縣政府與學學文化創意基金會合作，即日起起至7月5日於屏東演武場舉辦「感動鼠 屏東特展」。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼感動鼠。

▲屏東縣政府與學學文化創意基金會合作，即日起起至7月5日於屏東演武場舉辦「感動鼠 屏東特展」。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

由藝術家創作的「大感動鼠」，為藝術家洪易創作的素胚造型，邀請黃文暉、黃銘哲、倪再沁、陸先銘、顏名宏、廖堉安、林思瑜共7位藝術家彩繪創作，透過藝術創作之詮釋，呈現藝術家對於年節習俗的想像與創意。

「小感動鼠」以抽象幾何的直線、三角形設計造型，傳達理性及果敢，象徵新的一年充滿智慧勇氣，邀請縣內大成國小、玉光國小、竹田國小、竹林國小、唐榮國小、萬安國小6校156位孩子，以家鄉文化色彩為主要用色，所創作完成的彩繪作品。

文化處表示，為啟發大眾由文化中尋找靈感及學習色彩，發表屏東文化色彩30色，參與創作的師生，透過田調找到的家鄉色彩，包括萬年溪「溪水綠」、屏東書院「磚牆紅」、阿猴城門「玄武石灰」、石光見湧泉「泉水藍」、竹仔腳「竹林綠」、排灣祭典「小米黃」、客家敬字亭「磚塊紅」、在地漁產「龍膽石斑灰」、在地畜產「鹹鴨蛋黃」、在地花卉「文心蘭黃」、在地農產「巴掌蓮霧紅」等，展現學校特色課程與在地社區的緊密連結，以及孩子豐沛的創作能量。

這次展出的影像與裝置作品，從宗教信仰「屏東慈鳳宮」、建築古蹟「阮家花園」、商業交通「竹田車站」、地方產業「西瓜苗嫁接與蓮霧」、族群特色「客家伙房新埤張家清河堂」、文化傳承「排灣萬安送情柴」，發現屏東獨特的人文歷史與多元族群文化，由當代風土考現窺見今昔流轉，激發大眾對於文化的保存與關注，透過文化色彩看現屏東之美。

文化處表示，展覽期間開放免費參觀，並於週末開放團體預約導覽。線上報名 www.xuexuefoundation.org.tw/ptmouse。

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