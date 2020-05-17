義大利單日死亡創3/9以來新低！6月重開邊境　歐洲遊客不需隔離

▲ 義大利預計6月起對歐洲遊客開放邊境。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，截至台灣時間17日上午累計22.4萬人染疫，其中3.1萬人死亡。總理孔蒂（Giuseppe Conte）16日說明進一步放寬移動限制的計畫，包括6月起對歐洲遊客開放邊境。

義大利商家、酒吧及餐廳將於18日恢復營業，政府也宣布，不再限制民眾只能在所在區域內活動，也可和親友見面。孔蒂表示，「人們將可以去任何他們想去的地方，去商店、去山上、去湖邊或海邊。」

死亡人數全球第三高的義大利16日單日死亡個案降至153例，創下3月9日以來最低。地區間移動及海外旅行禁令將持續至6月2日國慶假期結束以前，避免人們趁長假出遠門。但所有旅遊限制將自下月3日解除，來自歐盟（EU）的旅客入境後不需隔離，為受到重創的旅遊業帶來一線希望。

孔蒂指出，解封的決定是一種「經過評估的風險」，同時也警告，「我們正面臨這種風險。我們必須接受它，否則將永遠無法重新開始。」

自倫巴底北部2月21日出現全國首起死亡個案後，義大利累計31763人死亡，僅次於美國及英國。為防止危機擴大，義大利為歐洲首個實施全國性限制的國家，直到本月4日工廠及公園重新開放前都未放寬規定。

孔蒂16日的說法進一步推動解封，儘管大型集會仍然被禁，但教堂和其他宗教活動可以恢復，博物館和畫廊也重新開放。健身房、遊泳池和運動中心將於25日重開，劇場和電影院則是6月15日。

義大利經濟嚴重衰退，公債預計將攀升至年度經濟產出的150%以上，政府迫切希望在不引發疫情二度爆發的情況下讓國家重返軌道。部分地區要求盡早復工，但孔蒂堅持循序漸進。地方政府只要遵守安全措施，便可自行決定其他措施。除了隔離者和確診者以外，政府要求保持社交距離，並持續建議在室內或擁擠的街道上配戴口罩。

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