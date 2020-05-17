影／陳時中曝要調漲健保費率！提初步構想：就醫次數超上限「拉高部分負擔」

記者蔡儀潔／綜合報導

在新冠肺炎疫情爆發以來，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中防疫有成，創下了有史以來滿意度新高，繼續留任衛福部長的他16日談及未來的施政重點，希望能發揮善於溝通的專才，挑戰另一個「不可能的任務」，那就是調漲健保費率。

▲陳時中指揮官。（圖／記者李毓康攝）

「調整健保費用不是不講的問題」，陳時中16日接受《聯合報》訪問時表示，再過不久就需面對，計畫在最快的時間內，讓民眾瞭解提高費率的必要性，進而形成共識。

實際上，調漲健保費率幾乎是歷任衛生署長、衛福部長都不敢碰觸的敏感議題，因為幾乎每次調漲都以政務官下台為代價，譬如前衛生署長李明亮。對此，陳時中笑說「如果這樣下台也不錯」，但他隨即表示，不希望每次都因此折損官員，調漲保費應有理性討論空間。

就醫部分負擔是最常被提及、認為能有助抑制醫療浪費的部分，但陳時中持保留態度。他指出，調高部分負擔不利貧苦人家，違背健保基本精神，對於部分負擔「只能調一點點」，例如提高檢驗、檢查部分負擔，之前外界提議讓患者每次自付1000元，這對經濟能力不好的民眾來說，連買便當顧三餐都成問題，怎有能力再付1000元。

▲陳時中去吃滷肉飯，示範防疫新生活。（圖／指揮中心提供）

若真要調高部分負擔，陳時中認為需有公平機制。他提出初步構想，先計算國人一年平均就醫次數，這就是上限，例如一年平均10次就醫，從第11次起拉高部分負擔且應有配套，排除重大傷病、中低收入戶等弱勢族群。

「調整健保費率，比較公平」，陳時中表示，希望透過理性討論，讓政府、雇主、勞工三方同意，獲得共識，勞工朋友應該想得深遠一點，提高健保費率，看起來每個月多繳保費，但可加速新藥、醫療新技術引進，實際獲得的就醫保障其實會變多，「如果為了省眼前的一塊錢，可能未來必須多付10元醫療費用。」

陳時中強調，很多人認為調高健保費率對勞工不利，事實剛好相反，依照健保規定，勞工、受雇者如果多出1元，政府及資方就必須多出3元，等於多享受3元的健保利益，他也將盡全力爭取勞工界支持，積極協商溝通，尋求合理的費率調整方案。