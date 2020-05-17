CNN訪鍾南山認「武漢隱瞞初期疫情」　中國仍可能出現二次爆發

▲中國工程院院士鍾南山。（圖／路透社）



記者張方瑀／編譯

中國工程院院士鍾南山16日接受CNN訪問時證實，武漢地方政府在新冠肺炎疫情爆發初期，並沒有誠實上報染疫人數，但在中央政府接手後，一切數字都誠實無誤。鍾南山也強調，中國看似疫情已經趨緩，但還是有多地出現群聚感染，因此中國疫情可能會出現「二次爆發」。

鍾南山在2003年對抗SARS有功，被稱為「SARS英雄」，這次他也在疫情期間擔任領導工作。鍾南山1月20日接受央視訪問時表示，武漢數周以來都堅持並未出現人傳人的狀況，且疫情是可以預防及控制的；不過他在1月18日訪問武漢時，就接到當地醫生電話指出，疫情比他想得還要嚴重，「當地政府在當時不願意說出真相，一開始他們保持沉默，接著我說可能會有更多人被感染。」

鍾南山說，18日訪問武漢時，當地的確診數字連續10天都保持在41例，但他並不相信，因為此刻在海外已經出現了病例，「我不相信這個結果，所以我一直詢問，要求他們必須給我真實的數字，我想他們非常不願意回答我的問題。」

接著武漢政府1月20日宣布，確診人數為198人，其中3人死亡、13名醫護人員被感染；1月23日武漢宣布封城，直到76天後才解封。武漢市長周先旺也在1月27日坦承，當地政府沒有及時向外公布疫情的最新訊息，「作為地方政府，我們只有獲得授權才能公開訊息。」

儘管鍾南山證實武漢初期的感染人數被低估了，但他否認中國官方的統計數據有問題，他說中國在17年前的SARS中學會了教訓，並承認當時政府隱瞞了一些疫情長達兩、三個月，「這次中央政府宣布所有的城市都必須報告真實的數據，否則就會受到懲罰。」

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