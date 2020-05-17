新港洋桔梗、大林鎮文心蘭外銷受阻　嘉縣導入國小教育助銷量

▲嘉義縣將花藝融入國小美學教育，近2千名學童將藉此可以修習花卉美裁修。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

受新冠肺炎疫情衝擊，台灣花卉外銷訂單銳減、運費增加，國內內銷也萎縮，嘉義縣政府為振興花卉產業為花農紓困，爭取農糧署經費補助，規劃農業處與教育處共同辦理花藝教育課程，透過台灣花店協會執行，運用嘉義縣在地生產花材，由花藝老師親自到縣內12所國小，預計辦理77場次，讓約2000位學童學習將花卉融入美學教育，藉以向下紮根推廣在地花藝課程活動。

▲ 嘉義縣花藝融入國小美學教育 ，縣長翁章梁專心聽取花藝老師教學技巧 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁日前與縣議員林秀琴、陳文忠及新港鄉鄉長林茂盛親自到新港國小關心學生的花藝課程。翁章梁表示，新冠肺炎時期，對許多行業影響很大，尤其花卉並非生活中的必須品，疫情期間影響甚大，原外銷或國內通路皆受阻，過去新港鄉所種植的洋桔梗主要銷往日本，產自大林鎮的文心蘭多外銷到美國及日本，但目前此2個國家疫情嚴峻，接連影響市場活絡度，更直接影響到花農的生存。

▲嘉義縣花藝融入國小美學教育 近2千名學童受惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，縣府特別跟農糧署申請經費，除了協助花農外，更是讓嘉義縣未來的下一代能認識在地花卉產業及培養在地花藝生活美育，一舉兩得，目前疫情已逐漸緩和，期待能盡快恢復市場商機，國際與社會能恢復原來的秩序。

另外，新港國小結合防疫工作，辦理「花濃美育，病毒遠去!」活動，由學童指導翁章梁啟動AI自軸車刺破象徵新型冠狀病毒的氣球後，也邀請現場貴賓以在地花材共同完成一盆花藝作品，力挺花農；新港鄉花農為了感謝翁章梁，在疫情期間辛苦守護嘉義縣民的健康及支持花農，特別獻上花束，現場氣氛歡樂且溫馨。

嘉義縣政府為了實際幫助花農，更在縣府1樓休憩空間，運用縣內盛產花卉作花藝布置，供洽公民眾及機關工作同仁賞花療癒心情，此外，也推動網路團購優惠刺激買氣，鼓勵民眾採買在地花卉，為家庭增添幸福氣氛，共同來幫助花農度過難關。

►偷偷分享少女秘密！