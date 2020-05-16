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旅日台人申請2.7萬紓困金！手續簡單秒搞定　鄉民苦嘆：反觀台灣

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▲▼ 旅日台人申請紓困金 。（圖／原PO授權使用）

▲旅日台人申請紓困金 。（圖／原PO授權使用）

記者張嘉晏／綜合報導

日本政府原先擬發每戶30萬日圓（約8.3萬台幣）作為紓困金，不過最後決定改為每人發10萬日圓（約2.7萬台幣），對象還包括住在日本且擁有資格證的外籍人士。一名旅日台人日前就分享自己收到申請書的經驗，簡單幾個步驟就完成申請，讓大批鄉民反觀台灣情況後無奈嘆氣。

一名旅日網友日前在PTT八卦板發文，他表示自己13日收到10萬紓困金的申請書，只要簡單填個表格、附上身分證明和帳戶資料送出後就可以等領錢了，手續簡單不會擾民。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，身邊的台灣、中國和韓國朋友也都陸陸續續收到申請書了，雖然平時繳的所得稅、住民稅和年金也不少，不過對比台灣，感覺還是日本大方多了，「尤其如果還發給中國人之類肯定被罵爆，但日本就沒這種情況。」

▲▼ 旅日台人申請紓困金 。（圖／原PO授權使用）

▲原PO說手續很簡單，容易完成 。（圖／原PO授權使用）

貼文一出，不少鄉民羨慕表示「反觀台灣」，「爽領不用還，好好喔」、「反觀台灣過五關斬六將」、「反觀台灣領1萬都要重重關卡」、「反觀一兆不知道發到哪去的」、「不用還的錢真香」。

不過也有一票人不認為這是好事，畢竟日本政府打從一開始的防疫就做不好，如果現在不發紓困金，一定會再引爆另一波民怨，且10萬日圓頂多等於一個月房租，實質幫助恐怕有限。

►戴口罩也要記得保養！

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