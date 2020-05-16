日本研製高超音速導彈！俄軍事專家：可能增加中日衝突的風險

▲俄羅斯「匕首」高超音速導彈。（圖／翻攝自網易軍事）



記者邱茀濱／綜合報導

近日有媒體報導，日本正在研製高超音速反艦導彈，俄羅斯軍事專家瓦西里·卡申（Vasily Kashin）對此指出，目前接連傳出此消息表明了，未來十年日本有可能對安全政策進行重大調整，同時這將大大增加中日發生假設衝突的風險。

綜合媒體報導，日本防衛省計劃在2026年部署高超音速反艦導彈的初級版本，卡申認為，最近不斷出現的有關日本高超音速武器計劃的最新訊息表明，未來十年日本有可能對安全政策進行重大調整，這其中就包括日本或很快部署的射程超過500公里的導彈系統。

卡申指出，既然日本已打算部署高超音速導彈，那這個消息勢必會引發鄰國的擔憂。比如就算這款導彈只有500公里的射程，它也足以擊中中國東北和朝鮮領土的一些目標，更何況在首次試射成功後，日本方面還非常有可能升級並擴大打擊範圍。

值得注意的是，就在日本研製高超音速導彈的情況下，還與美國共同實施通用高超音速滑翔體系統（Common Hypersonic Glide Body，C-HGB）的項目，並計畫在2023年聯合組建第一支配備有高超音速戰鬥部的試驗地基導彈連。

卡申認為，雖然日本有與美國合作的經驗，但仍決心走自己的路，打造獨立的、不依賴於任何國家的攻擊性武器。不管原因是什麼，日本正一步一步地朝著成為「正常」軍事強國的方向邁進。儘管過程將需要很長的時間，但會導致該地區軍事政治上的變革。

卡申分析，日本研製高超音速反艦導彈，將給該地區的任何對手，甚至包括中國，造成有效的威懾能力。當然，日本在總體軍事實力上無法與中國相提並論，但高超音速武器的出現與日本軍事實力其他能力的結合，或將大大增加中日發生假設衝突的風險。

▲高超音速導彈「東風-17」。（圖／翻攝央視）



►全台唯一花神廟，豪華2日遊玩到底～