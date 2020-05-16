髮型師曝「眉上瀏海」對比照！年齡瞬間－10...網驚：根本是整型

▲瀏海讓整個人看起來多了幾分仙氣。（圖／翻攝自instagram／tenhouo）



實習記者周依儒／綜合報導

好的髮型可以讓你在視覺上減齡，臉也可以看起來更小！日本髮型設計師tenhouo在個人的instagram上po出了一系列女生「沒瀏海和有瀏海的前後對比照」，讓人看了以後超驚艷，直呼根本是整形術！更有人在留言處表示「我準備要去減瀏海了！」

最擅長「小臉剪髮」的日本髮型師tenhouo在個人IG分享自己的美髮作品。從照片中可以看到兩邊雖然都擺著一樣的表情、穿一樣的衣服，但左邊沒有瀏海的髮型看起來比較成熟，剪了瀏海以後的右邊照片則可以看出整個臉蛋看起精緻更多，且視覺上也減齡許多。

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▲瀏海對比照。（圖／翻攝自instagram／tenhouo）



在其它上傳的對比照可以明顯看出，許多原本沒有瀏海或留長瀏海的女生，在剪了輕薄的空氣瀏海後整個人看起來都多了幾分仙氣，也讓許多網友紛紛在下面留言，「根本是整型」、「我已經連絡我的設計師了」、「完全是兩個人啊」、「雖然知道瀏海可以減齡，但沒想到這麼厲害啊」等等。

許多髮型設計師都會在自己的IG上面上傳自己的作品集，tenhouo的IG個人簡介上面寫著「小臉修髮」表示自己就是專攻瀏海造型，並付上了自己歷年來的「瀏海作品集」，且他也會在PO文內簡單教學瀏海應該要怎麼整理、怎麼撥才好看、分哪個角度最完美，共吸引了12萬人追蹤。