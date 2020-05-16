駭客狂發總統府偽文件　國安「鎖定目標」：攻擊恐持續到罷韓　





▲Google將流出文件信件列為「危險郵件」。（圖／翻攝自郵件）

記者蔣婕妤／台北報導

總統府15日晚間遭到駭客攻擊，以帳號「tsailoser（蔡魯蛇）」接連寄送變造過的文件內容給媒體，總統府方面透過聲明強調內容「非屬事實」，Google亦將散發文件之帳號標示為危險帳號，呼籲外界勿再轉傳。府方在昨晚第一時間已經向刑事警察局報案，國安單位漏夜偵查後已經鎖定駭客來源。據悉，這波攻擊不排除持續到罷韓，目標在擾亂台灣的國內輿情。

總統府驚傳遭駭客攻擊，囂張駭客甚至連續傳送經過偽變造的文件給媒體，內容涵蓋府院人事、蔡英文初選時對當時對手賴清德的輿論評估等。知情人士透露，府方在第一時間報案，而國安單位經過漏夜徹查後，目前已經掌握駭客來源，並評估這是所謂的「認知作戰」。

知情人士說明，典型的「認知作戰」就是藉由混雜真假訊息，藉此混淆人們的認知，進一步達到作戰目的。黨政人士指出，這份文件熟知政治的內行人一看就知道「是假的」，因為很多人根本不應該出現在內容中，研判應是有心人士藉著扭曲已經發生的事實，並夾帶虛假故事，要讓一般民眾信以為真，藉此造成大亂。

據悉，國安單位判斷，駭客這次攻擊針對總統府而來，時間選在520前發動首波攻擊，但這次的攻擊恐怕會持續到6月初的罷韓投票，目的就是要透過假訊息讓台灣大亂。

知名資訊界人士林雨蒼在臉書分析，這樣的手法在台灣好像是第一次出現，但其實在其他國家的選舉期間都曾發生。他列舉，法國大選中，當時的參選人馬克宏的文件被洩漏出去；在美國總統選舉中，希拉蕊的電郵也曾遭到外洩，「就過往案例來看，這樣的作法一方面是擾亂該國的輿情、影響討論風向，另外一方面其實也是給當事人一個威嚇：你的資訊我已經有所掌握。誰有動力做這件事情？我個人認為，中國應該是跑不了關係。」

林雨蒼進一步表示，駭客盼透過挑撥蔡、賴、蘇之間的關係，嘗試讓台灣的政府的治理和人事安排遭到破壞。另一方面，嘗試透過這樣的威嚇，讓台灣人沒有膽挑戰中國的威權，「我個人認為，中國的目的就是希望台灣人大幅度的討論信件內容，擾亂520的相關布局，包含人事布局、蔡英文的講稿，最終目的就是要成就習近平在兩會上面的形象。」

不過，林雨蒼也指出，「中國最害怕的，其實是團結、捍衛民主的台灣，以及知道真相的全世界。」他評估，在接下來的幾週之內，為了對岸政權的穩定，中國大陸一定還會再出手，「還請大家多多小心」。

總統府內電腦15日遭駭客攻擊，部分媒體記者的電子信箱收到總統府寄出的信件，主題指控蔡英文分贓等抹黑文字，且夾帶數個pdf檔案，內容記載看似總統府幕僚協助蔡英文在4月間，與行政院長蘇貞昌會面談參資料。

在這批流出且遭到竄改的文件中，包括府內高層人士，針對目前內閣人事的安排，包括文化部、NCC、促轉會、原民會、總統府資政、監察委員等人事建議，其中也提到NCC主委必須有能力籌設「數位發展部」等。此外，也包括黨內初選時，與當時挑戰者、準副總統賴清德的相關評估等。

總統府15日晚間聲明，「媒體記者接獲來源不明、假稱『蔡英文陰謀』之會議紀錄形式文件，透過電子郵件以黑函形式散布，經瞭解該信件為偽變造之文件，內容為臆測拼貼，非屬事實，請各媒體勿為引用。」總統府16日再發生聲明，強調已向刑事警察局報案，「目前案件已在偵查程序中；另，google亦已將散發文件之帳號，標示為危險帳號，呼籲各界勿散發轉傳相關信件，避免個人資訊安全受到威脅。」