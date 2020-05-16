新北八里下罟子漁港浮動碼頭16日啟用　侯友宜：迎接嶄新漁港新氣象

▲ 新北八里下罟子漁港浮動碼頭16日啟用，強化漁港未來兼備漁作和休憩功能。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

漁港再活化計畫啟動，形塑友善環境，提升漁港質感及功能，新北市農業局於16日舉行下罟子漁港浮動碼頭啟用典禮，連結八里延伸自行車道計畫，使下罟子漁港做為自行車道的始終點，期望提升漁港觀光機能。

侯友宜表示，新北市是臺灣本島漁港最多的縣市，在長達145公里的海岸線內，即擁有28個漁港，每一處漁港各具魅力，而且漁業產值活力十足，新北市政府2020年度推動嗨漁港計畫，結合城市「六大願景」之「新創生」，積極為漁港創造出嶄新價值與不同的定位。

下罟子漁港位於新北市八里區下罟子里，漁港漁筏數量達200餘艘，新北市府一直以來為漁港改善工程挹注資源，積極改善漁民作業環境，興建浮動碼頭與增設階梯，排除上下碼頭的不便與危險，建構平坦美觀的碼頭舖面與基樁彩繪，改善及美化漁港周圍景觀。

▲ 新北八里下罟子漁港浮動碼頭。

農業局表示，藉由翻新漁港的碼頭設施，多方面利用新建的設施，以增加漁港多元化之產值，重建後平坦美觀的碼頭舖面跟基樁彩繪，輔以連結八里延伸的自行車道，整合周邊休閒景點、鼓勵自行車租賃業者及胖卡業者於港區提供租賃或販售服務，強化漁港未來兼備漁作和休憩功能。

下罟子漁港漁筏主要為舢舨，而舢舨前端翹起，漁民需由側邊上下船，而港區為直立岸壁碼頭，且潮差可達3米，漁民作業及上下碼頭非常不便及危險。當地漁民葉大哥表示，過去出海捕魚時，常常落水或手機常掉到海裡，更有漁民陳永元先生被旁邊石階上的蚵殼割傷，感染海洋弧菌差點截肢的案例發生，現在有了浮動碼頭，漁民上下漁船更為方便及安全。

下罟子漁港結合在地人文景觀及遊樂休憩等多元特色，整合臺北港周邊休閒區域並達成更多便民設施及規劃，以促進當地產業和觀光的整體發展，讓漁港不只是漁船泊地，而是值得遊憩觀光的新景點。

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