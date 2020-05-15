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新北在地特色食材帶著走　注腳雙溪「圓緣飯包」新上市

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▲ 新北在地特色食材帶著走 雙溪推「圓緣飯包」新上市。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北在地特色食材帶著走，注腳雙溪「圓緣飯包」新上市。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為支持在地小農，新北市政府農業局與「注腳雙溪工作室」合作推出「圓緣飯包」，隨雙溪各季節搭配不同食材製作而成，以食物天然的的色彩搭配及清爽的口味令人驚艷。

注腳雙溪工作室負責人簡淑慧國中畢業後即到外地求學，卻對家鄉有濃厚的情懷，高中畢業後即加入在地「綠溪青年服務隊」志工行列，以回饋家鄉為人生志業。於金車基金會公益組織工作十多年後，返鄉成立「注腳雙溪工作室」。

透過深度導覽的方式帶領遊客走讀淡蘭古道文化認識在地農產業，也兼任雙溪高中社團講師，推動可食地景及烹飪等食農教育，讓學生對雙溪能夠深入了解進而產生情感，本次與身兼鄉土藝術家及廚藝師的團隊成員吳月圓，合力開發好吃又好玩的「淡蘭古道手路菜」及「圓緣飯包」。

▲ 新北在地特色食材帶著走 雙溪推「圓緣飯包」新上市。（圖／新北市農業局提供）

▲ 簡淑慧展示注腳雙溪LOGO及圓緣飯包。

吳月圓表示，起初開發飯包是為了讓外來遊客、登山客來雙溪親近大自然之餘，可以方便享用美食，所以採方便取用的飯糰為原型，過程中發掘在地許多優良農產，愈做愈覺得有趣，本季飯包中的仙桃飯糰白裡透紅的顏色是採用紅鳳菜的天然原色，南瓜糕則是以南瓜為原料，製成小型南瓜的造型。

簡淑慧表示，今年與農業局及社會企業合作，設計出注腳雙溪的品牌視覺及包裝，注腳雙溪直賣所逐漸打造完成，提供「手路菜」料理體驗、圓緣飯包販售及小農產品直售，希望能提供更精緻的農創小旅行並將在地食材分享給來到雙溪的旅人們，讓遊客透過眼睛欣賞雙溪的美景、味覺品嘗在地美食，用心感受這個小農村的美好，更願意以行動支持在地有機友善產業鏈。

農業局表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，與注腳雙溪團隊合作，協助團隊透過觀光、藝術及廚藝來整合加值，開創雙溪優質農產品的通路，也符合本局目前力推的美味農業概念，形成事業及產業，加上與在地學校及社團的合作，深耕培養對土地的情感，吸引人口返鄉，達到農業創生的目標。欲購買圓緣飯包，詳洽注腳雙溪簡淑慧，電話：0919-274-098，FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/Shuangxiculture.workshop/

「美麗最大的祕密」

▲ 新北在地特色食材帶著走 雙溪推「圓緣飯包」新上市。（圖／新北市農業局提供）

▲「圓緣飯包」。

▲ 新北在地特色食材帶著走 雙溪推「圓緣飯包」新上市。（圖／新北市農業局提供）

▲ 注腳雙溪「圓緣飯包」內包含仙桃飯糰及南瓜糕。

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