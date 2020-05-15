▲ 新北掌握水情布設100處監測點，打造全方位防汛系統公共平台。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新聞局自2018年起，結合境內13家系統業者建置新北公共監測平台，透過24小時的監測，利用手機、平板等行動裝置可即時查看新北市易淹水地區的情形，有效掌握災情並提早因應，受到第一線的區長及校長好評。2020年雖受疫情影響，器材進口短缺，但業者仍克服困難，趕在汛期前建置完成40個點位，總計前兩年點位已達100處，範圍涵蓋全市29區易積淹水點，包括偏鄉河川、學校、馬路等，讓防汛系統更完備。

「新北公共監測平台」自2018年起，各有線電視業者本著回饋地方的信念共同建置，業者釋出耗資數億元鋪設的光纖網路，再投入數百萬架設紅外線監視器，運用數位化高科技傳輸，3年內分階段架設，期間更提供專業的維修服務，遇狀況隨時進行搶修，讓這個監測平台已成為新北市重要的防災系統之一。

▲ 公共監測平台可利用手機、平板等行動裝置，即時查看新北市易淹水地區的情形。

新聞局長蔣志薇表示，新北市幅員廣大，近年因氣候異常，各區的風雨情況都有不同，尤其瞬間豪大雨更容易有突發性災情發生。非常感謝新北市13家有線電視業者與市府合作，在公私協力下，透過這樣的24小時監測平台，將即時資訊提供給第一線區公所及學校同仁，不僅有助於地區性災害的提早因應，也可提供停班、停課的判斷參考，有效保護民眾生命財產的安全。

蔣志薇說，新北市有超過105萬有線電視訂戶，是全台灣最大的經營區。市府樂於與系統業者合作，透過有線電視的寬頻網路，運用於公共服務的城市治理，讓市民享受更優質的數位生活。

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