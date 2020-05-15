選數A還是數B？「沒興趣會很痛苦！」高中師盼學生擺脫硬讀迷思

▲招聯會公告「111學年度大學申請入學參採學習歷程項目內容完整版」。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學招生委員會聯合會今（15日）公告「111學年度大學申請入學參採學習歷程項目內容完整版」，其中，針對未來科系「數學A」、「數學B」的參採，有635個系組採數A，404個系採數B。對此，高中老師認為，新的改變能讓對數學沒有需求、興趣的學生找到自己真正想要學的科目，硬讀數學A會很痛苦，建議學生擺脫硬讀數學的迷思。

板橋高中校長賴春錦表示，傳統是在高二分流社會組、自然組，或是一二三類組，但是新課綱之後，板中分流為四個類群，選課的時候每個類群組合不同。對現場高中數學老師來說，不用強讓沒有數學需求、也沒有興趣的學生高一到高三都有數學課。

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賴春錦認為，對於學校端比較困難的是今年是108課綱第一屆，目前無法預估，數學每個類群學生數有多少人，但是對學生來說現在分得更細一點，而且這屆高一學生有課諮師以及生涯規劃課程，課程老師會帶領學生探索自己，學生對自己的了解會比以前更清楚，選完之後要轉換也是有機會。





▲111學年各大學校系有635個系組採數A，404個系採數B。（圖／記者林敬旻攝）

前北市課程督學藍偉瑩也說明，招聯會公布之數學A與數學B參採情形可讓高中端可幫助學生透過學系探索、興趣分析與課程試探，輔以學習歷程檔案的反思，協助學生綜整與規劃自己的生涯發展，逐漸釐清與定向。但他也強調，切勿將數學A與數學B的參採資料當成大學志願的選擇，曲解了相關資料對於促進學生了解學系發展重點的美意，錯失了適性輔導的機會。

大園國際高中校長朱元隆則表示，學生多會疑惑究竟要選讀數A或數B。建議除了參考招聯會公布的內容，還要結合「課程諮詢」，透過興趣性向量表，評估高一數學成績、數A數B內容，甚至加上大學科系簡介與學生一起評估。

朱元隆也提醒學生，「數A會比現在的學測數學考試更難。」學生如果未來志向不在相關科系，硬讀數學A也會很痛苦，建議學生擺脫過去讀難一點、升學機會就比較高的迷思。

