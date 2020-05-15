111學年大學申請參採出爐！　635系組採數學A、404系組採數學B

▲招聯會公告「111學年度大學參採學習歷程項目內容」完整版。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學招生委員會聯合會今（15日）公告「111學年度大學參採學習歷程項目內容」完整版。其中，針對未來科系「數學A」、「數學B」的參採，招聯會統計2002個校系參採學測數學的情形，申請入學管道有635個系組參採數學A，404個系組參採數學B，數A及數B進行招生分組或擇一檢定有66個系組，有897個系組不參採數學。

大學招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華表示，最新的「大學參採學習歷程項目內容」，有增加111學年度大學各校系申請入學是否使用學測數A、數B、擇一或不使用等情形。對於未來低數學需求學生可於11年級只修習「數學B」，其他數學需求學生則可於修習「數學A」，因此，111學測數學科考試將分成「數學A」、「數學B」兩考科。

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數學學科中心代表、建中數學老師曾政清分析，數學A考科為10 年級必修加上 11 年級必修，而未來在大學適用的學群為高數學需求，如理、工、醫及部分商管等；數學B考科為10年級必修加上11年級必修，未來在大學適用的學群為低數學需求如，文法史哲。

▲111學年度大學參採有635個系組參採數學A，404個系組參採數學B，數A及數B進行招生分組或擇一檢定有66個系組，有897個系組不參採數學。（圖／記者林敬旻攝）

另外，針對政大企管、中央財務金融，因兩科系科系名稱差不多，但參採不同，曾政清進一步說明，中央財務金融為社會科學與財務、金融、管理相關領域之大學階段學習做準備，爰為使對財務金融學系有明確興趣學生能從容且紮實的學習數學B內容，為後續加深加廣選修數學乙學習建立穩固基礎，依據數學領域「建議學習路徑」，建議於11年級部定必修修習數學B。

至於政大企管，曾政清分析，該系為培育企業所需之實作與管理人才，課程安排包含管理各領域之專業知識；修習專業知識前，須修習商學基礎課程，微積分、經濟學及統計學等，為使高中生銜接本系學士班課程順利，故採計數學A。

大園國際高中校長朱元隆也說明，「大學參採學習歷程項目」內容已經足以讓高中做適性選擇，招聯會公布內容的目的是要結合「課程諮詢」，導師、生涯規劃教師、課程諮詢教師在輔導學生過程中，透過興趣性向量表、高一數學成績、數A數B內容說明、加上大學科系簡介、選才需求等資訊，跟學生一起評估，朱元隆說高中能理解大學各學系選數A、數B是選才的考量，高中不應該干預，也高度肯定最新公布的「大學參採學習歷程項目」內容對於高中實際在推動課程諮詢、提供適性選擇有幫助。

「大學參採學習歷程項目內容」完整版