　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

111學年大學申請參採出爐！　635系組採數學A、404系組採數學B

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲招聯會公告「111學年度大學參採學習歷程項目內容」完整版。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學招生委員會聯合會今（15日）公告「111學年度大學參採學習歷程項目內容」完整版。其中，針對未來科系「數學A」、「數學B」的參採，招聯會統計2002個校系參採學測數學的情形，申請入學管道有635個系組參採數學A，404個系組參採數學B，數A及數B進行招生分組或擇一檢定有66個系組，有897個系組不參採數學。

大學招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華表示，最新的「大學參採學習歷程項目內容」，有增加111學年度大學各校系申請入學是否使用學測數A、數B、擇一或不使用等情形。對於未來低數學需求學生可於11年級只修習「數學B」，其他數學需求學生則可於修習「數學A」，因此，111學測數學科考試將分成「數學A」、「數學B」兩考科。

請繼續往下閱讀...

數學學科中心代表、建中數學老師曾政清分析，數學A考科為10 年級必修加上 11 年級必修，而未來在大學適用的學群為高數學需求，如理、工、醫及部分商管等；數學B考科為10年級必修加上11年級必修，未來在大學適用的學群為低數學需求如，文法史哲。

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲111學年度大學參採有635個系組參採數學A，404個系組參採數學B，數A及數B進行招生分組或擇一檢定有66個系組，有897個系組不參採數學。（圖／記者林敬旻攝）

另外，針對政大企管、中央財務金融，因兩科系科系名稱差不多，但參採不同，曾政清進一步說明，中央財務金融為社會科學與財務、金融、管理相關領域之大學階段學習做準備，爰為使對財務金融學系有明確興趣學生能從容且紮實的學習數學B內容，為後續加深加廣選修數學乙學習建立穩固基礎，依據數學領域「建議學習路徑」，建議於11年級部定必修修習數學B。

至於政大企管，曾政清分析，該系為培育企業所需之實作與管理人才，課程安排包含管理各領域之專業知識；修習專業知識前，須修習商學基礎課程，微積分、經濟學及統計學等，為使高中生銜接本系學士班課程順利，故採計數學A。

大園國際高中校長朱元隆也說明，「大學參採學習歷程項目」內容已經足以讓高中做適性選擇，招聯會公布內容的目的是要結合「課程諮詢」，導師、生涯規劃教師、課程諮詢教師在輔導學生過程中，透過興趣性向量表、高一數學成績、數A數B內容說明、加上大學科系簡介、選才需求等資訊，跟學生一起評估，朱元隆說高中能理解大學各學系選數A、數B是選才的考量，高中不應該干預，也高度肯定最新公布的「大學參採學習歷程項目」內容對於高中實際在推動課程諮詢、提供適性選擇有幫助。

「大學參採學習歷程項目內容」完整版

ET快訊
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應！9罹難者皆因
工人跌一跤…地面鋼筋「插入腋下」血狂噴！同事嚇傻求救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

撇滷肉飯業配一說！陳時中：原本要吃冰但怕蛀牙⋯不改牙醫本色笑翻網友

國中會考今明登場　「追分─成功」車票4月賣出3萬多張討吉利

商務人士入境規範放寬！　陳時中：檢疫第5天採檢、陰性可外出2 天

國中會考6名考生突發燒！　全國累計18考生進備用試場

影／北京密函阻止台灣參加WHA！　陳時中吐心聲：這是免不了的狀況

輕颱「黃蜂」逼近巴士海峽　熱對流雨彈先來襲！竹投雲嘉豪雨特報

14國視訊會議「好奇台灣怎防疫」陳時中：台灣模式成自由民主地區典範

高中生想辦畢業水球趴！陳時中：電視看過是很好的回憶⋯遵守防疫即可

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

撇滷肉飯業配一說！陳時中：原本要吃冰但怕蛀牙⋯不改牙醫本色笑翻網友

國中會考今明登場　「追分─成功」車票4月賣出3萬多張討吉利

商務人士入境規範放寬！　陳時中：檢疫第5天採檢、陰性可外出2 天

國中會考6名考生突發燒！　全國累計18考生進備用試場

影／北京密函阻止台灣參加WHA！　陳時中吐心聲：這是免不了的狀況

輕颱「黃蜂」逼近巴士海峽　熱對流雨彈先來襲！竹投雲嘉豪雨特報

14國視訊會議「好奇台灣怎防疫」陳時中：台灣模式成自由民主地區典範

高中生想辦畢業水球趴！陳時中：電視看過是很好的回憶⋯遵守防疫即可

恐怖情色星「肢解武漢男放血烹食」　發臭斷腿寄給政客…確診後監獄人生神逆轉

愛看快艇雷納德比賽　坦圖：喜愛和他對抗的時刻

百年歷史扛不住！萬華人「龍都冰菓」迫遷　遭爆：又跟漲租有關

她跳天橋滿身血卡貨車　小黃運將目睹驚嚇提醒…司機淡定搬屍：是玩偶啦！

身高越矮送越多肉片！台中超狂平價火鍋　爽吃4種海鮮200元有找

兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

林毅夫：陸有能力使下半年GDP增速達15％　完成「全面建成小康社會」目標

台3線大型重機過彎失控　打滑摔進水溝「4名追焦手」慘遭波及　

婦人無業缺錢用...專摸「椅墊沒蓋好」機車　1天偷6台得手上千元

買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

颱風+鋒面接力！「最強梅雨彈」連5天　全台有雨

「黃蜂」可能死在海上　最強梅雨下週到

女雷射滿臉膿包崩潰　醫怒po真相

幼兒園火燒車28年了！師救6童折返「緊抱學生」喪命

老公想吃炸雞桶「她跑五金行」　網笑炸

她剛生完「又有了」崩潰...神釣出精主羞炸

20歲女捷運內拒戴口罩狂毆保全...下場出爐

跑公所申請紓困　一查竟發現妻子戶頭有100萬！

續約「900元能換iPhone 7」她心動　網秒勸

陳時中開視訊論壇唐鳳也出動　美日加14國參與

輕颱黃蜂逼近　氣象局發布海警

更多熱門

相關新聞

大學個人申請14日、15日上網填志願

大學個人申請14日、15日上網填志願

109學年度大學「個人申請」入學第二階段指定項目甄試，各大學已陸續公告錄取結果。大學甄選入學委員會提醒，經各大學錄取的考生（含正、備取生）應於5月14日至15日，每日上午9時起至下午9時止至大學甄選會網站完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。凡未依規定期間及方式完成登記者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

鄧鴻源／何謂卓越大學？

鄧鴻源／何謂卓越大學？

崑山科大榮登私立科大南部典範

崑山科大榮登私立科大南部典範

興大妹嫌附近沒吃的！網點名「美食沙漠」冠軍

興大妹嫌附近沒吃的！網點名「美食沙漠」冠軍

111年大學申請入學「學習歷程参採」　延至5/15公告

111年大學申請入學「學習歷程参採」　延至5/15公告

關鍵字：

大學數學A數學B學習歷程申請入學108新課綱

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

被鏡子反射出身材！馮提莫真實罩杯曝光

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面