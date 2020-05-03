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興大妹嫌學校附近沒吃的！　網點名「美食沙漠」冠軍：周圍只有螢火蟲

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▲▼台中中興大學。（圖／翻攝Google Map）

▲網友說中興大學稱不上美食沙漠。（圖／翻攝Google Map）

記者黃可昀／綜合報導

有學校在的地方通常都會有一些餐廳、小吃，但也有例外，有些大學附近反而是美食沙漠，學生每天都是那幾間餐廳交替吃。中興大學一名女大生表示，她發現學校附近好吃的店家都陸續收攤，只剩下幾間不受歡迎的店，「鄉民們覺得，哪間大學能榮獲美食沙漠之冠？」

原PO在PTT表示，原本學校周邊有幾間好吃的小吃店，像是之前很有名的鵝肉全，結果後來結束營業，使得學生們哀鴻遍野，「難吃的店卻屹立不搖」，害她每天上課都不知道該吃什麼，「到了假日更慘，連八方雲集都不一定會開」，所以想問其他人，是否有大學比中興更有資格稱作美食沙漠？

請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少網友都勸原PO該知足，至少中興大學附近有忠孝夜市，坐公車還能到一中商圈，政大、中正、中央、清大、交大這幾所最多人提名，「政大好嗎？中興什麼咖」、「政大，如果說政大第二沒人敢說第一」、「中央美食只有摩斯」、「中正真的慘....念中正的到最後都會學會自己做菜」、「交大啦，只有麥當勞。」

不過，最多人點名的還是新北石碇的華梵大學，「上述推文的請去華梵走走」、「說政大的一定沒上去華梵看過」、「深山裡的華梵大學，號稱台灣最高學府」、「華梵大學只能下山跑去深坑才有東西吃」、「華梵大學周圍什麼都沒有，只有螢火蟲」、「華梵大學裡面只有一家超商而已」。

▼華梵大學位在深山內。（圖／翻攝自google maps）

▲▼華梵大學。（圖／翻攝自google maps）

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