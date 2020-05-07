天下USR大學公民調查出爐　崑山科大榮登私立科大南部典範

▲「2020天下USR大學公民」調查出爐，崑山科技大學榮登全國私立科大第三、南部第一殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年社會問責的聲浪逐年提高，獲得公共資源挹注、匯集各個專業領域菁英的大學，開始擔起實踐大學社會責任 (USR)的重責，崑山科技大學積極爭取教育部USR計畫，不僅是全國通過3件以上且獲得國際連結類計畫的唯一私立科大，「2020天下USR大學公民」調查出爐，該校更榮登全國私立科大第三、南部第一！



崑山科大致力於永續環境、社會實踐及在地關懷，2018年與2019年通過3件「善盡大學社會責任」USR補助計畫，2年獲得逾1800萬，2020年更上層樓，〈永康工業區及鄰近區域暨國際化綠色需求和永續發展〉、〈既培力也使力－以人才培育為底蘊創生新官田〉及〈南關線的飲食文化學堂–慢．食．行．旅計畫〉等3案亦通過計畫補助，成為臺南地區技職校院通過件數最多的學校。其中，由學術副校長領軍的〈永康工業區及鄰近區域暨國際化綠色需求和永續發展〉為國際連結類萌芽型計畫，是全國通過USR計畫3件以上，且唯一拿下此計畫的私立科大，2018年至今，共獲得逾3200萬補助，相當不容易。





李天祥校長表示，該校積極爭取USR計畫，且執行成果契合學校重點特色，第一期（2018-2019年）年除通過〈永康工業區的綠色需求與永續發展〉、〈鹽水溪幸福岸－環境關懷與展演規劃〉及〈官田烏金社區合作社－建構農村永續發展的社會實踐〉，另培育8組小型USR計畫團隊，著重於師生創新參與、區域產業鏈結與跨域創新科技整合。

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此外，該校師生參與實踐大學社會責任活動人數比例逾2成，輔導高中職校數比例成長240％、關懷社區數比例成長500%，並創新開設雙PBL課程（地方本位學習及問題導向學習），首期表現已相當亮眼，這些豐碩成果也有賴於全校師生的努力。其中，〈官田烏金社區合作社－建構農村永續發展的社會實踐〉一案更入圍2020《遠見雜誌》第16屆CSR企業社會責任獎。



研發長暨大學社會責任推動辦公室主任侯順雄補充，第二期（2020-2022年）將針對在地社會議題，以跨院系及跨領域方式，持續爭取產官民學研的資源，尋求與在地政府、社區及廠商等產官學民界合作機會，制定該校永續經營USR策略，統整跨領域資源及研究能量，爭取外部資源，整合各領域師生們共同合作，提出更具體且長遠支援在地社會議題之解決方案，並持續培育國際人才，實踐世界永續發展社會責任。

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