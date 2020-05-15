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民進黨南投主委之戰爆「羅三成」剝削勞工　羅美玲：不予置評　

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▲▼民進黨南投縣黨部主委選舉再起風波，競選主委的簡百聰陣營，路旁架設諷刺立委羅美玲大型看板後，已彙整相關投訴資料要向法院提告。（圖／張弘昌翻攝，下同）

▲▼民進黨南投縣黨部主委選舉再起風波，競選主委的簡百聰陣營，路旁架設諷刺立委羅美玲大型看板後，已彙整相關投訴資料要向法院提告。（圖／張弘昌翻攝，下同）

記者張弘昌／南投報導

競選民進黨南投縣黨部主委簡百聰，幾天前在馬路旁豎立「下架羅三成」大型看板後，接到很多對羅美玲惡行的投訴陳情。簡百聰決定整理投訴資料後，下周將送法院及檢調告發，讓真相大白。對此，民進黨不分區立委羅美玲回應，要不要提告，隨便他，不予置評！

簡百聰表示，羅美玲身為民進黨不分區立法委員，若不向陳情的弱勢照服員交待清楚，下周將送法院及檢調告發，同時也歡迎吳棋祥提告，讓法院查清楚，讓社會看清他們夫妻「說一套、做一套」的兩面手法。

▲▼民進黨南投縣黨部主委選舉再起風波，競選主委的簡百聰陣營，路旁架設諷刺立委羅美玲大型看板後，已彙整相關投訴資料要向法院提告。（圖／張弘昌翻攝，下同）

針對羅美玲一句「子虛烏有」回應，他們夫妻想要轉移焦點、死不認錯、霸凌照服員態度，簡百聰憤怒的質問羅美玲，照服員張君的勞資糾紛，妳的惡質，連勞資爭議調解委員都看不下去，妳應該還記得嗎？賴君被妳扣錢，為了尊嚴辭職，他的錢妳歸還人家了嗎？

此外，陳君的特休福利，是不是還扣在妳那裡？罄竹難書的投訴，在妳眼中一句「子虛烏有」就算講清楚了嗎？憑什麼妳在照服員身上可以ㄌㄛ三成？

簡百聰表示，多少居家照服員，為了三餐為了生計，委屈求全在不平等的體制下工作；為了討一口飯吃，縱使制度或薪資計算不公平，沒有以他們的付出為出發點，為了照顧已久長輩著想，他們仍委屈犧牲，把這些不平等往肚子裡吞。

替照服員打抱不平的簡百聰表示，被霸凌的照服員不是不說、不講，他們是為了一份微薄的薪水，一份放不下長輩的心，繼續付出，試問立委羅美玲身為民意代表，有沒有這樣一份同理心來對待他們，長照的德政是當局政府的政策，是否因為個人的私慾而扭曲了？希望妳出來說清楚講明白，否則就等著上法院吧。

簡百聰強調，守護台灣的民主，讓國家更進步，是民進黨的價值，但剝削照服員血汗錢，羅美玲想用恫嚇的方式，在民進黨寄生吸血，一定天地不容；民進黨和簡百聰團隊，一定挺身而出，打倒不公不義，才能促進人民的信賴。

・被網友形容是「最怕停產」的保養品

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