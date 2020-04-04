使用牌照稅開繳　分期、展延…「5大措施」一起度過疫情低潮

▲109年度使用牌照稅已於4月1日開徵，繳納期限至4月30日。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

109年度使用牌照稅已於4月1日開徵，繳納期限至4月30日。新竹市繳款書於3月19日寄發，請民眾記得在期限內繳納稅款，由於受到新冠疫情影響，對於受到疫情影響的車主，政府也提供5大優惠，以減輕疫情的衝擊。



新竹市稅務局說明5大優惠措施如下:



1.補貼稅額50%：遊覽車客運業及小客車租賃業者，使用牌照稅可獲政府補貼減半，車主免申請，109年度的使用牌照稅繳款書上，會直接扣除政府補貼金額，應納使用牌照稅是原來應繳稅額半數。經統計目前本市計1384輛車受惠，補助金額合計約290萬元。



2.停駛主動退稅：因疫情影響致車輛不擬使用，可向監理機關辦理停駛或繳銷，稅務局將主動辦理退稅。



3.展延繳納期限：若車主因隔離、檢疫、治療無法如期繳納，可展延至6月1日前繳納，若6月1日仍在接受治療者，繳納期限自隔離治療結束之日起再展延20日。上述車主應於展延期限內檢具相關證明文件，向稅務局申請。



4.延期繳稅：因疫情減班或接受隔離治療、檢疫等，導致收入減少，無法於規定期間內一次繳清稅捐者，可申請延期繳稅案件，不受應納稅額金額多寡限制，最長可延期1年。



5.分期繳稅：不受應納稅額金額多寡限制，如欲分期最長可分3年( 36期)。



稅務局進一步說明，為利納稅義務人瞭解疫情多元服務及利用網路申辦各項業務，稅務局特於網站設立「肺炎疫情稅捐紓困專區」，專區裡有各項詳細資訊或申辦管道，民眾如有任何疑問，請撥稅務局消費稅科電話522-5161轉311、316、317或0800-000321按2、1999市民服務專線，將有專人竭誠為您服務。

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