劍橋基因專家：新冠病毒最早流行地非武漢，可能是廣東

▲劍橋大學基因遺傳學家福斯特受訪時的畫面 。（圖／翻攝自YouTube)

國際中心／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，科學家們無不卯起追蹤它的源頭。 英國劍橋大學及德國的專家上周發表了有關新冠病毒系譜研究，領銜的劍橋大學基因遺傳學家福斯特(Peter Forster)受訪時重申，他們的報告未能證實病毒的確切起源，只肯定它最早是從中國大陸傳播開來，流行地點可能不是外界普遍認為的湖北省武漢市，而是更南方的廣東。

該研究團隊從去年12月24日至今年3月4日在全球採集160個完整的病毒基因組的數據，繪製出新冠病毒的原始傳播圖，從中發現病毒透過突變，變成3個有緊密關聯的類型(即毒株)，他們分別以A型、B型和C型為代號。

A型是最接近蝙蝠本身的新冠病毒，它雖然存在於武漢，但並非主要的病毒傳播類型，反而B型毒株是主要類型，並傳播到整個東亞地區。A型的主要流行地是美國和澳洲，C型則在歐洲流行。

福斯特接受《美國之音》訪問時指出， 因為「奠基者效應」（當病毒從一個小小的、孤立的感染群體中建立新類型時發生的基因瓶頸），所以在1月初並未發現美國有A型毒株。後來可能是曾往加拿大和北美的人感染了A型毒株，透過「 奠基者效應」 經過相當長的一段時間後、終於慢慢傳開了，而且傳染性很強。

福斯特繼續指出，目前無法區分是否有人在中國大陸投放病毒，但可以說的是：病毒很早就在中國傳播，地點可能是在南部。早期的病毒樣本顯示，最早開始傳播的地點並非武漢，而是更往南的地方，有可能是廣東省。

截止1月17日，研究團隊共有44個來自武漢的樣本，其中42個是B型，只有2個是A型，所以武漢看起來不像是A型的早期傳播地 。但當時中國其他地區的樣本只有11個，非常少。不過在這11個樣本中，有7個是A型，4個是B型，而這些樣本來自深圳。

研究團隊推算新冠病毒最早是從2019年9月13日至12月7日期間出現。福斯特強調樣本數量有限，這只是初步的推估。他同時表示，美國的新冠肺炎疫情最初在西岸的太平洋沿岸爆發時，病毒應該是從東亞地區傳入，但後來在紐約的大爆發，病毒則是來自歐洲。