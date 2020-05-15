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大學停課停到「宿舍長草」！植物橫生、內褲有鳥巢...網全笑翻：見證大自然生命力

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▲大陸許多學校的宿舍經過疫情後，長草又長鳥巢。（圖／翻攝自微博）

▲大陸許多學校的宿舍經過疫情衝擊後，長草又長鳥巢。（圖／翻攝自微博）

實習記者周依儒／綜合報導

隨著疫情逐漸趨緩，大陸許多學校也開始取消遠距教學，紛紛復課讓學生回到校園學習。不過日前卻有一名學生回到學校宿舍後，竟發現宿舍內長出了許多不知名的植物，儼然成了小型植物園。更誇張的是，還有學生曬在陽台上的衣服竟然變成小鳥築巢的地方，讓學生感到荒唐又好笑。

大陸從今年年初疫情爆發後就紛紛宣布校園停課，加上適逢寒假過年期間，許多學生在家一待就待了近５個月的時間，隨著疫情趨緩，回到學校宿舍卻發現各種荒唐景象，包括宿舍長草、鳥在衣服上築巢、床墊發霉、桌腳床腳皆被蟲啃食等等。

▲大陸許多學校的宿舍經過疫情後，長草又長鳥巢。（圖／翻攝自微博）

▲▼宿舍內長出的不知名植物。（圖／翻攝自微博）

▲大陸許多學校的宿舍經過疫情後，長草又長鳥巢。（圖／翻攝自微博）

從大陸網友貼出的照片中可以看到，不論在地板、牆上、角落等各種「沒有土壤」的地方皆長滿了各種植物，甚至有幾株長的比人還高，根本是一顆樹。另外，還有網友在回到宿舍收取自己當時晾在陽台上的內褲時，竟發現外面的小鳥在內褲裡面築巢，甚至還有蛋，種種景象讓人看了超傻眼。

▲大陸許多學校的宿舍經過疫情後，長草又長鳥巢。（圖／翻攝自微博）

▲鳥甚至在衣服上築巢。（圖／翻攝自微博）

也有許多網友同樣付上自己的慘況安慰原PO，另外，也有網友留言表示「現實版的人類消失以後」、「歡迎宿舍迎來新成員」、「感嘆大自然的生命力」、「長草就算了，長樹真的無言」等等，更有人搞笑回覆「內褲本來就是裝鳥的啊！」

▲大陸許多學校的宿舍經過疫情後，長草又長鳥巢。（圖／翻攝自微博）

▲▼植物從磁磚裡冒了出來。（圖／翻攝自微博）

▲大陸許多學校的宿舍經過疫情後，長草又長鳥巢。（圖／翻攝自微博）

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