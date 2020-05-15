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台積電赴美後...貿易戰＋疫情衝擊　在陸台商布局或大洗牌

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▲▼台積電南京廠開幕暨量產儀式及廠區實景，董事長劉德音。（圖／台積提供）

▲台積電南京廠在2016年開工，2018年投產一年後就轉盈，創向多項紀錄在當時引發許多討論，而近日由於整體布局考量，台積電決定在美國投資新工廠。（圖／台積提供）

記者陳政錄／台北報導

台積電15日宣佈投資3586億美元，在美國亞利桑那州興建一座先進晶圓廠，堪稱新冠肺炎疫情發生以來，揭露最大筆的台資企業海外投資項目，也讓正值疫情、美中摩擦再起下的大陸台商動向備受檢視。台商受訪坦言，「適度轉移生產基地是肯定的」，但是否大舉撤出中國大陸，移往新南向或美國，可能不太切實際，因為「成本、產業鏈完整性、市場等因素都擺在那裡。」

面對美中貿易爭端可能因疫再起、美國鼓勵企業回流，大陸全國台企聯會長李政宏說，今年陸續一直有收到大陸台商，反映自身經營現狀面臨的「新困難」，尤其美國選舉馬上要到了，川普勢必會採取一些動作，雖可能「口頭說的，比實際上做的多一點，但我們還是會擔心。」

▲▼江蘇台商,台商轉型升級,台商自動化產線。（圖／記者陳政錄攝）

▲美中貿易爭端和疫情，影響許多台商被迫轉型或重新思考產業鏈布局。圖為江蘇一台商在疫情前的自動化產線情況。（圖／記者陳政錄攝）

因此，李政宏認為，影響可能主要反映在投資布局上，譬如產業結構重新調整或是暫緩，先求度過這波景氣寒冬，「畢竟疫情影響了很多人」；至於會否回台投資，或是轉向，這就要看企業自身情況而定，或許大規模的企業有底氣轉移，但對大多數屬於中小企業的廣大台商來說，「大陸市場是不可能放棄的」，加以大陸招商引資力度大、產業鏈相對完整，留在大陸轉型升級、擴大內銷，會比外移更有優勢，實際上這樣的案例也比較多。

澳門台商協會會長簡廷受訪時指出，近月珠三角地區許多製造業台商訂單一下子少了7、8成「不是緩降，是訂單急降」，加上很多老闆、幹部都還在台灣無法回去復工「重傷很大」，也影響溝通，勢必需要即時調整，甚至是大洗牌。他舉疫情下首當其衝的服務業為例，需要開拓新的商業模式，製造業若無法轉內銷，也難應付關稅變化，就可能會異地他鄉找點設工廠、重新打造市場，「這是另外一部份少數台商的思考。」

中華經濟研究院第一所（大陸研究所）所長劉孟俊在日前受訪，針對貿易爭端影響台商議題時，也稱短期內美國對大陸國營企業所有制、企業補貼、「中國製造2025」等的檢視都是爭端所在，預料美方會持續在相關製造領域、科技、5G上封鎖或加徵關稅，加深對美中台過去三角貿易結構的影響，美國更有可能參考日本、澳洲作法，持續以國家力量幫助企業從大陸撤離。

▲▼上海洋山深水港,中美貿易戰。（圖／路透）

▲中美貿易戰對台商全球布局的影響一直廣受討論。（圖／路透）

事實上，「台商撤出大陸」議題近年一直廣受討論，但江蘇資深台商受訪也強調，「完全撤出大陸」只是少數案例，規模較大的企業如鴻海、日月光、建大、台積電、廣達等，仍持續在大陸投資，但另一方面因體量大，可以同步在全球各地如越南、印度、美國進行多元佈局，而資本額較小的台商，現階段多以轉型升級、內銷為主，因為當地生產、當地銷售，似乎已漸漸成為目前國際企業的布局趨勢，考量兩岸產業結構磨合已深，若貿然通通轉移，只會得不償失。

有台幹還向記者透露，去年起，富士康深圳龍華廠，或仁寶等在江蘇投資的台商，已經有在詢問大陸台幹是否未來有意願到墨西哥、越南等地的分公司上班，並釋出比較多的互相挖角訊息，顯示這些企業都為美中的貿易爭端做足準備，只是現在因為疫情，人不好移動，也已經都暫緩了。

據了解，台積電在台灣竹科、中科、南科等，以及大陸上海、南京和新加坡都有晶圓廠投資，另在美國華盛頓州卡馬斯市設有一座晶圓廠，而此座位於亞利桑那州的新廠房，將成為台積電在美國的第二個生產基地。

值得注意的是，當初投資約35億美元的台積電南京廠，從動土到進機、開始生產只花20個月，但因製程規格主要為12、16奈米為主，董事長劉德音曾在去年股東會上表示，受智慧手機需求調整，南京廠產能利用率下降，擴產腳步放緩，並考慮赴美設廠。

如今，台積電時隔一年正式發布美國投資計畫，也彰顯在疫情和中美貿易爭端下，台商雖不一定選擇撤出大陸，但也「用腳投票」，對供應鏈布局進行重新考量，在分散風險的同時提高競爭力。

►「即日起，我退出老化黨。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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