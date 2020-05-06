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維州去年曾爆發神秘疫情　美陸軍生物實驗室疑病毒外洩

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▲位於馬里蘭州迪特里克堡的「美國陸軍傳染病醫學研究所」，被懷疑可能曾發生病毒外洩。 。（圖／達志影像／美聯社)

位於馬里蘭州迪特里克堡的「美國陸軍傳染病醫學研究所」，被懷疑可能曾發生病毒外洩。 。（圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

最近多項研究顯示：多國出現早期新冠肺炎確診病例的時間都被提前，世界衛生組織呼籲各國追查早期病例。 有人注意到，早在2019年7月時，美國維吉尼亞州曾爆發一種不明原因的呼吸系統致命性疾病，如今此事再度引發關注。

「美國廣播公司」(ABC)在2019年7月時曾報導，在維吉尼亞州一個退休人員社區，曾爆發了一種不明原因的呼吸系統致命性疾病，造成54人感染。 報導指出，位於史普林菲爾德(Springfield)的「綠色春天」(Greenspring)退休人員社區，當時有54人出現從咳嗽到肺炎等呼吸道症狀，結果造成2人死亡。

據描述患者出現包括「發燒、咳嗽、渾身疼痛、氣喘、聲音沙啞和全身無力」等症狀。 當地衛生官員表示，年紀大的族群裡爆發呼吸道疾病並不罕見，但通常會在冬季和流感季爆發約5到10次。然而這一次跟以往不同，它發生在7月。兩名死亡病人是有慢性病的老年人，曾因肺炎住院治療。疫情爆發的具體原因目前尚未確定。

該社區當時採取了適當的措施來降低感染風險：包括關閉養老中心、取消集體活動、同時把出現症狀的人隔離在房間裡，並且加強清潔工作。

2019年8月，美國「疾病控制與預防中心」(CDC)突然下令臨時關閉馬里蘭州迪特里克堡(Fort Detrick) 的「美國陸軍傳染病醫學研究所」(USAMRIID)。

《紐約時報》報導，暫停的實驗室研究裡，涉及某些已被政府認定為「對公眾、動植物健康或動植物產品構成嚴重威脅」的毒素。疾控中心則以「國家安全」為由，拒絕公布有關這項決定的資訊。

據ABC News報導，「綠色春天」社區距離去年神秘「關閉」，今年又迅速重啟的「美國陸軍傳染病醫學研究所」不過一小時車程。

3月10日，有人在白宮請願網發起請願，要求美國政府公布去年8月關閉迪特里克堡生物實驗室的真正原因，以澄清該實驗室是否存在著病毒外洩問題。影片請看這裡

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